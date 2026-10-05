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AikBank pokrenula je nagradnu igru u kojoj će jedan dobitnik osvojiti moderan stan od 98 kvadratnih metara u Beogradu, dok vredne nagrade očekuju još 63 dobitnika.

Kako biste učestvovali u nagradnoj igri i imali priliku da osvojite neku od nagrada potrebno je da imate dinarski tekući računu AikBank i da od 5. oktobra do 16. novembra 2026. godine obavite tri transakcije iz nove AikBank mobilne aplikacije, u minimalnom iznosu od 500 dinara po transakciji. To mogu biti svakodnevna plaćanja koja već obavljate: plaćanje računa, slanje novca ili instant plaćanja. Važno je da su transakcije ka drugim licima i da su u dinarima. Nakon treće transakcije, ostaje da sačekate 18. novembar, za kada je zakazano izvlačenje nagrada.

Šta sve možete da osvojite? Moderan stan od 98 kvadratnih metara u beogradskom stambenom kompleksu Sunnyville je glavna nagrada, ali nije jedini razlog da učestvujete u novoj AikBank nagradnoj igri. U nagradnom fondu su čak dva putovanja, u Pariz i u Madrid, tri iPhone 17 Pro Max telefona, tri Samsung Z Fold telefona, dva Avanti-Montari električna bicikla i tri para AirPods Max 2 slušalica. Tu su i vaučeri za kupovinu u SportVisionu i Ananasu, kao i 10 paketa premijum zdravstvenog osiguranja MediGroup.

U ovoj nagradnoj igri mogu da učestvuju i postojeći i novi klijenti AikBank, najveće domaće privatne banke u Srbiji. Ako već imate otvoren dinarski tekući račun u koji je uključena usluga korišćenja mBanking usluge, potrebno je da, ukoliko već niste, ažurirate svoju AikBank mobilnu aplikaciju i obavite tri transakcije koje ispunjavaju uslove nagradne igre. Ako još uvek nemate račun, možete ga otvoriti vrlo jednostavno: na sajtu AikBank odaberite jedan od tri paketa računa koji odgovaraju vašim potrebama i otvorite željeni račun 100% online, direktno sa mobilnog telefona i gde god da se nalazite za 15 minuta i bez odlaska u banku. Kako biste učestvovali u ovoj nagradnoj igri, račun možete otvoriti i u nekoj od 110 AikBank filijala širom zemlje. Nakon toga ostaje još jednostavniji deo: koristite novu AikBank mobilnu aplikaciju za svakodnevna plaćanja, obavite tri transakcije od najmanje 500 dinara i možda baš vi 18. novembra dobijete poziv koji počinje rečenicom: „Čestitamo, osvojili ste nagradu u AikBank nagradnoj igri!“

Detaljne informacije o nagradnoj igri i pravila učešća možete pogledati na www.aikbank.rs.