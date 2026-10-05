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Ministarstvo finansija apeluje na građane da budu oprezni kada je reč o navodnim investicionim platformama, za koje se tvrdi da ih podržava Ministarstvo finansija, a sve u svrhu novčane prevare.

- Naime, ne postoji investiciona platforma čiji rad podržava Ministarstvo finansija, a u svrhu prevare građana su zloupotrebljeni podaci Ministarstva finansija i lik ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog. Ministarstvo poziva građane da ne ulažu na taj način novac i ne odaju lične podatke - piše u saopštenju tog ministarstva.

Dodaje se da se Minisatrstvu finansija javljaju prevareni građani.

- Prošle nedelje i ove, a sporadično i u prethodnom periodu telefonskim putem, javljaju se građani da su prevareni pozivanjem da ulažu novac u platformu koju podržava Ministarstvo finansija i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarstvo finansija je o ovim krivičnim radnjama pojedinaca obavestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, te se očekuje da nadležni organi preduzmu mere u cilju utvrđivanja svih okolnosti i sprečavanja daljih pokušaja prevare - ističe se u saopštenju.

Navodi se i da se prevara koja je u toku se predstavlja kao "državni investicioni projekat na svetskoj berzi u saradnji Evropske unije sa Ministarstvom finansija Republike Srbije“, dok se u zaglavlju navode nazivi - "RS Invest“ i "Kraken Capital Limited“.

- Mole se građani koji prime elektronsku poštu sa ovom sadržinom da ne otvaraju priložene linkove, ne ostavljaju lične i finansijske podatke, te da ne uplaćuju novac i da poruku prijave nadležnim organima kao pokušaj prevare - naglašava se u saopštenju.