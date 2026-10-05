Slušaj vest

Požuteli i zamagljeni farovi na starijem automobilu u početku mogu da deluju kao čisto estetski problem. Međutim, izgled je zapravo najmanja briga. Oštećena ili ozbiljno dotrajala površina fara može značajno da smanji količinu svetlosti koja dopire do puta, ali i da promeni oblik svetlosnog snopa.

Zbog toga poliranje fara nije samo pitanje izgleda automobila. Još važnije, ono nije uvek pravo rešenje.

Kada poliranje ima smisla?

Kod većine automobila proizvedenih u poslednjih nekoliko decenija, prednja površina fara nije napravljena od stakla, već od polikarbonata. Ovaj materijal je lagan, otporan na udarce i omogućava proizvođačima veliku slobodu u oblikovanju farova. Ipak, ima jednu važnu manu - bez odgovarajuće zaštite ne podnosi dobro dugotrajno izlaganje ultraljubičastom zračenju.

Zbog toga proizvođači polikarbonat prekrivaju zaštitnim slojem. Međutim, tokom godina taj sloj trpi različita opterećenja. Na njega utiču sunce, promene temperature, so sa puteva, pesak, sredstva za čišćenje, kao i sitni udarci kamenčića.

Površina najpre počinje da gubi sjaj, zatim postaje žućkasta ili mlečno zamućena, a vremenom mogu da se pojave i sitne pukotine.

Tipičan primer je automobil star deset ili petnaest godina čiji su farovi ravnomerno požuteli ili blago zamagljeni, dok su kućište, nosači i unutrašnji delovi fara očuvani. Ako u faru nema vlage, kućište nije napuklo, nosači nisu oštećeni, a reflektor je u dobrom stanju, zamena celog fara najčešće nije potrebna.

U takvoj situaciji kvalitetna restauracija može da bude sasvim dobro rešenje.

Poliranje nije samo nekoliko minuta rada pastom

Kvalitetna restauracija fara podrazumeva mnogo više od kratkog poliranja pastom. Dotrajali zaštitni sloj prvo mora da se ukloni, najčešće kroz nekoliko faza mokrog ili suvog brušenja. Površina se zatim postepeno zaglađuje i polira dok se ne dobije odgovarajuća providnost.

Ali postoji jedan veoma važan korak koji se često zanemaruje - obnovljena površina mora ponovo da dobije UV zaštitu.

Ako se polikarbonat samo agresivno ispolira i ostavi nezaštićen, far u početku može da izgleda gotovo kao nov. Međutim, zbog ponovnog izlaganja suncu, zaštitna svojstva brzo se gube i far može već posle nekoliko meseci ili godinu dana ponovo da požuti.

Zato se kvalitetna restauracija završava odgovarajućim zaštitnim premazom ili drugom namenskom UV zaštitom.

Duboke pukotine ne mogu da se ispoliraju

Ipak, poliranje ima svoje granice. Jedna od najvažnijih su duboke pukotine u polikarbonatu.

Manja površinska oštećenja mogu da se uklone brušenjem i poliranjem, ali duboke pukotine ne mogu jednostavno da se poprave na ovaj način. Posebno treba biti oprezan kada se na površini vide brojne sitne pukotine koje izgledaju kao mreža ili paučina.

U takvim slučajevima problem više nije samo u dotrajalom površinskom sloju, pa restauracija može imati ograničen efekat.

Kada je zamena fara neophodna?

Još ozbiljniji problem predstavlja oštećenje unutrašnjosti fara.

Ako je reflektujući sloj unutar fara potamneo, oštećen, pomeren ili izgubio sposobnost odbijanja svetlosti zbog starosti i visokih temperatura, poliranje spoljne površine neće rešiti problem. Far može spolja da izgleda potpuno novo, a da osvetljenje puta i dalje bude loše.

Slično važi i za farove u kojima se stalno pojavljuje voda.

Kratkotrajna rosa ili malo kondenzacije posle velikih promena temperature ne moraju automatski da znače da je far neispravan. Međutim, kapljice vode, trajna kondenzacija ili vidljivo nakupljanje vlage ukazuju na mogući problem sa zaptivanjem, kućištem ili ventilacijom fara.

U tom slučaju samo poliranje spoljne površine nema mnogo smisla.

Problem može da bude i u samom izvoru svetlosti

Posebno je zanimljiva situacija kada far nakon poliranja izgleda gotovo savršeno, ali i dalje ne osvetljava put kako bi trebalo.

Uzrok tada može da bude unutar fara.

Kod halogenih farova starost i visoke temperature mogu vremenom da oštete reflektor. Kod projektorskih sistema mogu da stradaju optički elementi, dok kod ksenonskih i LED farova treba uzeti u obzir i stanje izvora svetlosti, elektronike i drugih komponenti sistema.

Zato izgled spoljne površine nije jedini kriterijum kada se procenjuje stanje fara.

Najvažnije je kako far osvetljava put

Far nije tu samo da automobil izgleda lepše. Njegova osnovna funkcija je da obezbedi dovoljno svetlosti i pravilan svetlosni snop kako bi vozač mogao bezbedno da vidi put, a da pritom ne zaslepljuje druge učesnike u saobraćaju.

Ako je spoljašnji poklopac samo požuteo ili blago zamagljen, a unutrašnjost fara je očuvana, kvalitetna restauracija može biti sasvim dovoljna.

Međutim, kada postoje duboke pukotine, oštećen reflektor, stalna vlaga ili problem sa optičkim i elektronskim komponentama, poliranje više nije rešenje.