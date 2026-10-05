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Beogradsko hotelijerstvo dobilo je novo međunarodno priznanje, a jedan hotel u samom centru prestonice posebno se izdvojio. The Bristol Belgrade osvojio je dva Mišlenova ključa za 2026. godinu, čime je postao jedini hotel u Srbiji sa dva priznanja ovog tipa.

Mišlen je novu selekciju hotelskih objekata objavio 18. septembra, a Srbija se ove godine našla među zemljama sa ukupno pet Mišlenovih ključeva raspoređenih na četiri hotela. Pored The Bristol Belgrade, po jedan ključ dobili su Square Nine, Saint Ten i The St. Regis Belgrad.

Više kriterijuma se ocenjuje

Mišlenov ključ predstavlja hotelski pandan čuvenoj Mišlenovoj zvezdici za restorane. Međutim, kriterijumi nisu usmereni samo na luksuz i broj sadržaja koje hotel poseduje. Inspektori ocenjuju celokupno iskustvo gosta, uključujući arhitekturu i dizajn, kvalitet i kontinuitet usluge, karakter i autentičnost hotela, odnos cene i kvaliteta, kao i doprinos objekta destinaciji u kojoj se nalazi.

The Bristol Belgrade posebno je zanimljiv jer je u ovogodišnjoj selekciji napredovao sa jednog na dva ključa. Hotel je deo istorijskog jezgra Beograda, a nakon obnove ponovo je otvoren 2025. godine. Upravo je kombinacija istorijskog karaktera, restauracije i savremenog hotelskog poslovanja jedan od elemenata koji ga izdvaja u novoj Mišlenovoj selekciji.

Jedan Mišlenov ključ označava hotel koji pruža veoma poseban boravak, dok dva ključa predstavljaju još viši nivo iskustva i objekte koji mogu biti važan razlog zbog kojeg gost bira određenu destinaciju. Mišlenova metodologija pritom ne pravi razliku između velikih međunarodnih lanaca i manjih nezavisnih hotela, već se fokusira na kvalitet samog iskustva.

Beograd dobija sve veću hotelsku vidljivost

Ovogodišnje priznanje dolazi u trenutku kada se beogradsko tržište hotela sve više pozicionira na međunarodnoj mapi. Prema Mišlenovoj selekciji za 2026. godinu, Srbija ima četiri hotela sa ključevima, dok je u široj hotelskoj selekciji Mišlen vodiča ukupno 11 objekata iz Srbije, uključujući hotele u Beogradu, na Zlatiboru i Kopaoniku.

Pored četiri nagrađena hotela, u Mišlenovoj hotelskoj selekciji nalaze se i Hotel Indigo Belgrade, Townhouse 27, Mama Shelter Belgrade, Envoy Hotel i Smokvica Dorćol, dok su izvan Beograda zastupljeni Viceroy Kopaonik Serbia i Bor Hotel by Karisma na Zlatiboru. Važno je naglasiti da se ulazak u Mišlenovu hotelsku selekciju ne podrazumeva automatski dobijanje ključa.

Za domaće hotelijerstvo ovakva priznanja imaju značaj i van same prestižne oznake. Međunarodna vidljivost može da utiče na način na koji strani gosti biraju smeštaj, posebno u segmentu putnika kojima su kvalitet usluge, autentičnost i celokupno iskustvo važniji od same kategorizacije hotela.

Mišlen danas u svojoj hotelskoj selekciji ima više od 9.000 objekata širom sveta, dok je za 2026. godinu ukupno dodeljeno 2.832 ključa: 2.020 hotela dobilo je jedan, 657 dva, a 155 hotela tri ključa. Srbija se tako našla u društvu zemalja koje imaju makar jedan hotel sa ovom međunarodnom oznakom.

A hotel koji je ove godine privukao najveću pažnju u Beogradu nalazi se u Karađorđevoj ulici – The Bristol Belgrade, koji sada nosi dva Mišlenova ključa.