Najnoviji MICHELIN vodič za Beograd za 2026. godinu preporučio je do sada najveći broj restorana, čak 25 ugostiteljskih objekata, od čega je na listi i pet novih imena. Restorani Fleur de Sel i Langouste su potvrdili svoje MICHELIN zvezdice.

Foto: Nenad Dimić

Kraj godine i lepe vesti za srpsku HoReCa industriju, bile su povod da Turistička organizacija Srbije i kompanijaMETRO Cash & Carry Srbija organizuju svečanu dodelu MICHELIN priznanja, u hotelu Hyatt Regency Beograd i da proslave ova značajna priznanja. MICHELIN priznanja nagrađenim ugostiteljima uručili su Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i Nadir Kađi, generalni direktor kompanije METRO Cash & Carry Srbija.

Foto: Nenad Dimić

„Uvrštavanje 25 restorana u MICHELIN vodič za 2026. godinu snažna je potvrda da se Srbija sve jasnije pozicionira na gastronomskoj mapi Evrope. MICHELIN nije samo priznanje vrhunskim kuvarima i restoranima, već i snažan signal međunarodnoj publici da u Srbiji mogu da očekuju autentično, kvalitetno i savremeno gastronomsko iskustvo. Podsetila bih na podatak da je, prema istraživanju Turističke organizacije Srbije, gastronomija treći najvažniji motiv dolaska turista u Srbiju, odmah nakon kulture i prirodnih atrakcija. Zato je razvoj gastronomske ponude jedan od strateških prioriteta TOS-a. MICHELIN vodič je u tom smislu izuzetno važan alat, jer povezuje lokalne vrednosti sa globalnim standardima i doprinosi jačanju imidža Srbije kao atraktivne i moderne turističke destinacije", izjavila je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Kao vodeći veletrgovac, METRO već 20 godina razvija partnerstva sa HoReCa zajednicom u Srbiji i doživljava MICHELIN priznanja kao zajedničku pobedu svih koji su deo HoReCa zajednice.

Foto: Nenad Dimić

„Srpska gastronomska scena ima nestavarno veliki potencijal. Istrajnost, fleksibilnost, kreativnost i inovacije, samo su neke od karakteristika koje bih naveo kada me pitaju kako vidim srpsko ugostiteljstvo. Ambicija i duboka potreba da se ostvare profesionalni snovi, bez obzira na izazove sa kojima se suočavaju, ono je po čemu se ističe HoReCa zajednica u Srbiji. I zato, biti pouzdan partner profesionalnim ugostiteljima koje odlikuje strast prema onom što rade i stvaraju, predstavlja i čast i privilegiju svima nama u METRO-u. Dugujemo veliku zahvalnost i Turističkoj organizaciji Srbije koja jeu najvećoj meri zaslužna za dovođenje MICHELIN-a u Srbiju“, izjavio je ovim povodom Nadir Kađi, generalni direktor METRO Srbija.

Foto: Nenad Dimić

MICHELIN vodič za Beograd za 2026. godinu ima ukupno 25 preporučenih restorana, od kojih su sledeći prvi put na listi nagrađenih MICHELIN pločicom: S5 by Angie, Puter, Restoran 27, Prime i Suvenir. Kao i prethodne godine i u 2026. dva srpska restorana će s ponosom istaći i prestižnu MICHELIN zvezdicu, a to su Fleur de Sel i Langouste.

Foto: Nenad Dimić

Osim novih restorana u selekciji, tu su i ugostiteljski objekti čiji je konstantan kvalitet bio prepoznat i tokom prethodnih godina. Među njima su: SkyLounge, HOMA, Legat 1903, The Square, Gušti mora, Salon 1905, Pinòt, Na ćošku, The Twenty Two, Mezestoran Dvorište, Klub Književnika by Branko Kisić, L'Adresse, Ebisu, Comunale Cafè e Cucina, Magellan, dok su Istok, Iva New Balkan Cuisine i Bela Reka dobili i Bib Gourmand oznaku, što znači da je reč o ponudi izuzetnog kvaliteta i po dobroj ceni.