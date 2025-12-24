25 RESTORANA U MICHELIN VODIČU ZA 2026. GODINU
Najnoviji MICHELIN vodič za Beograd za 2026. godinu preporučio je do sada najveći broj restorana, čak 25 ugostiteljskih objekata, od čega je na listi i pet novih imena. Restorani Fleur de Sel i Langouste su potvrdili svoje MICHELIN zvezdice.
Kraj godine i lepe vesti za srpsku HoReCa industriju, bile su povod da Turistička organizacija Srbije i kompanijaMETRO Cash & Carry Srbija organizuju svečanu dodelu MICHELIN priznanja, u hotelu Hyatt Regency Beograd i da proslave ova značajna priznanja. MICHELIN priznanja nagrađenim ugostiteljima uručili su Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije i Nadir Kađi, generalni direktor kompanije METRO Cash & Carry Srbija.
„Uvrštavanje 25 restorana u MICHELIN vodič za 2026. godinu snažna je potvrda da se Srbija sve jasnije pozicionira na gastronomskoj mapi Evrope. MICHELIN nije samo priznanje vrhunskim kuvarima i restoranima, već i snažan signal međunarodnoj publici da u Srbiji mogu da očekuju autentično, kvalitetno i savremeno gastronomsko iskustvo. Podsetila bih na podatak da je, prema istraživanju Turističke organizacije Srbije, gastronomija treći najvažniji motiv dolaska turista u Srbiju, odmah nakon kulture i prirodnih atrakcija. Zato je razvoj gastronomske ponude jedan od strateških prioriteta TOS-a. MICHELIN vodič je u tom smislu izuzetno važan alat, jer povezuje lokalne vrednosti sa globalnim standardima i doprinosi jačanju imidža Srbije kao atraktivne i moderne turističke destinacije", izjavila je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.
Kao vodeći veletrgovac, METRO već 20 godina razvija partnerstva sa HoReCa zajednicom u Srbiji i doživljava MICHELIN priznanja kao zajedničku pobedu svih koji su deo HoReCa zajednice.
„Srpska gastronomska scena ima nestavarno veliki potencijal. Istrajnost, fleksibilnost, kreativnost i inovacije, samo su neke od karakteristika koje bih naveo kada me pitaju kako vidim srpsko ugostiteljstvo. Ambicija i duboka potreba da se ostvare profesionalni snovi, bez obzira na izazove sa kojima se suočavaju, ono je po čemu se ističe HoReCa zajednica u Srbiji. I zato, biti pouzdan partner profesionalnim ugostiteljima koje odlikuje strast prema onom što rade i stvaraju, predstavlja i čast i privilegiju svima nama u METRO-u. Dugujemo veliku zahvalnost i Turističkoj organizaciji Srbije koja jeu najvećoj meri zaslužna za dovođenje MICHELIN-a u Srbiju“, izjavio je ovim povodom Nadir Kađi, generalni direktor METRO Srbija.
MICHELIN vodič za Beograd za 2026. godinu ima ukupno 25 preporučenih restorana, od kojih su sledeći prvi put na listi nagrađenih MICHELIN pločicom: S5 by Angie, Puter, Restoran 27, Prime i Suvenir. Kao i prethodne godine i u 2026. dva srpska restorana će s ponosom istaći i prestižnu MICHELIN zvezdicu, a to su Fleur de Sel i Langouste.
Osim novih restorana u selekciji, tu su i ugostiteljski objekti čiji je konstantan kvalitet bio prepoznat i tokom prethodnih godina. Među njima su: SkyLounge, HOMA, Legat 1903, The Square, Gušti mora, Salon 1905, Pinòt, Na ćošku, The Twenty Two, Mezestoran Dvorište, Klub Književnika by Branko Kisić, L'Adresse, Ebisu, Comunale Cafè e Cucina, Magellan, dok su Istok, Iva New Balkan Cuisine i Bela Reka dobili i Bib Gourmand oznaku, što znači da je reč o ponudi izuzetnog kvaliteta i po dobroj ceni.
