Dolazak stranih delegacija u Beograd donosi i finansijksu korist ugostiteljima i hotelijerima.

- Svako od tih 400 ljudi u proseku za smeštaj za dva dana potroši oko 300 evra. Kad se tome doda dnevni tošak po restoranima svaki delegat će tokom boravka za dva dana potrošiti oko 500 evra. To su poslovni ljudi koji troše više. Kad se tome dodaju avionske karte preko Er Srbije to je još 30 odsto benefita, plus aerododmske takse - tvrdi Genov.