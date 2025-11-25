Slušaj vest

Prvi kongres hotelijera i restoratera Srbije „Igra(j) za ugostiteljstvo“ (Play for hospitality), u organizaciji Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede - HORES, uz podršku Ministarstva turizma, Turističke organizacije Srbije i kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, održan je danas u Ekspo 2027 Plejgraundu.

Ovaj značajan skup okupio je ključne aktere domaće “horeka” industrije i otvorio pitanje koje će oblikovati turističku budućnost zemlje: kako ulaganje u kvalitet usluge danas određuje iskustvo miliona posetilaca tokom Ekspa 2027 i nasleđe koje će Srbija ostaviti svetu.

Tokom uvodnih obraćanja, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ocenio je da se tokom tri meseca trajanja Ekspa 2027 očekuje više od četiri miliona posetilaca, „broj koji prevazilazi sve što su Beograd i Srbija do sada iskusili“, naglasivši da će veliki deo tih gostiju tražiti smeštaj ne samo u prestonici već i širom zemlje, te da je posebno važno da svaki deo Srbije ponudi standard dostojan međunarodnog domaćina.

Foto: EXPO 2027

Jerinić je podsetio i na snažan investicioni zamah u sektoru hotelijerstva, koji već obuhvata izgradnju novih objekata, proširenja, rekonstrukcije i projekte mešovite namene, uz državne subvencije za povećanje i unapređenje kapaciteta. Govoreći o dugoročnim efektima izložbe, Jerinić je istakao da će nakon Ekspa na tom prostoru ostati nacionalni stadion i novi Beogradski sajam sa uvećanim kapacitetima, kao i da će upravo ova infrastruktura postaviti temelje za privlačenje velikih međunarodnih događaja, podsetivši da od 2028. godine sajam Džajteks (GITEX) postaje svojevrsni „spin-of“ čuvenog sajma iz Dubaija.

- Uveliko radimo na realizaciji planova da konkurišemo za druge međunarodne događaje - rekao je Jerinić, dodajući da će četiri savremena muzeja i prateći projekti koji nastaju u okviru Ekspo kompleksa, zajedno sa jačanjem međunarodnog pozicioniranja Beograda i Srbije, biti snažan i trajan podsticaj turističkom i privrednom razvoju.

Istakao je i da kompanija Expo 2027, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, već radi na identifikaciji i dovođenju novih globalnih događaja koji će se realizovati nakon Ekspa, čime će se osigurati da ovaj prostor i cela zemlja nastave da žive dinamiku velikog svetskog izloga i posle 2027. godine.

- Naša ambicija nije samo da obezbedimo dovoljan broj kreveta, već da pružimo kvalitet - poručio je, dodajući da će hoteli i njihovi zaposleni biti prvi ambasadori Srbije pred svetom i izrazivši uverenje da će upravo taj prvi utisak biti vrhunski.

Foto: EXPO 2027

Tokom dva dana trajanja kongresa, pažnju su privukle teme održivosti: od energetske efikasnosti i upravljanja otpadom, do uvođenja ekoloških standarda kao novog „jezika“ komunikacije sa savremenim gostom. Jednako su bile zastupljene i diskusije o radnoj snazi i potrebi za kontinuiranom edukacijom, potvrđujući da je čovek i dalje ključni resurs ugostiteljske industrije.

Tehnološka rešenja, predstavljena kroz inovativne sisteme za upravljanje hotelima i restoranima, pokazala su kako digitalna transformacija menja način poslovanja i podiže očekivanja današnjih putnika. Sve ove teme pokazale su se ključnim upravo u kontekstu predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027, jer od današnjih odluka o kvalitetu usluge, održivosti, investicijama i radu sa ljudima zavisi kako će sutra izgledati iskustvo miliona posetilaca koji će doći u Srbiju.

Kongres „Igra(j) za ugostiteljstvo“ time je prevazišao okvire stručnog skupa i postao deo šireg pokreta koji Ekspo 2027 artikuliše kroz temu „Igra(j) za čovečanstvo“, pozivajući sve aktere industrije da unaprede standarde poslovanja, podignu kvalitet usluge i doprinesu autentičnom doživljaju Srbije. Poruka skupa bila je jasna: ulaganje u ugostiteljstvo danas predstavlja ulaganje u budućnost celog društva.