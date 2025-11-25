PRVI AI HAKATON U SRBIJI: 36 sati kodiranja za nove generacije ai talenata (FOTO)
AI Nation inicijativa powered by Reputeo okupila više od 70 učesnika koji su gradili alate budućnosti.
Beograd je ovog vikenda bio domaćin prvog hakatona u Srbiji posvećenog isključivo veštačkoj inteligenciji, događaja koji je simbolično označio početak nove faze u razvoju domaćeg AI ekosistema kroz AI Nation inicijativu. Organizovan pod okriljem AI Nation inicijative i u partnerstvu Reputeo-a i Y Team Srbija, hakaton je okupio više od 70 učesnika iz cele zemlje, mahom mladih inženjera, istraživača i entuzijasta koji žele da svoj profesionalni put vežu za razvoj AI tehnologija.
Tokom intenzivnih 36 sati neprekidnog rada, timovi su razvijali prototipe alata i rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji od modela za obradu podataka i automatizaciju, do AI sistema za optimizaciju poslovnih procesa i naprednu analitiku. Učesnici su imali priliku da rade u ambijentu koji je simulirao realne uslove startap i korporativnih AI timova: brza validacija ideja, iterativni razvoj, mentorske sesije i prezentacije pred stručnim žirijem.
Organizatori ističu da cilj hakatona nije bio samo takmičenje, već stvaranje zajednice i podsticanje generacije koja će graditi buduću AI industriju Srbije. “Mladi koji su ovde proveli dva dana kodirajući i spavajući u kancelariji, pokazuju da Srbija ima ogroman potencijal,” poručili su iz AI Nation tima. “Želimo da izgradimo okruženje u kojem će ove ideje moći da rastu – od hakatona, preko inkubatora, do ozbiljnih AI proizvoda koji mogu stati rame uz rame sa globalnim rešenjima.” rekao je direktor Reputeo kompanije Ivan Kadić.
Davor Sakač, direktor TS Ventures fonda i član žirija, istakao je značaj ovakvih inicijativa za budućnost domaće tehnološke scene: „Ovde smo videli energiju, znanje i ambiciju koja potvrđuje da Srbija ima generaciju spremnu da postane ozbiljan igrač u razvoju globalnih AI rešenja.”
Reputeo i Y Team Srbija naglašavaju da je ovo tek početak – prvi u nizu događaja koji će biti organizovani u okviru AI Nation inicijative, sa jasnom ambicijom da se stvori prva održiva AI zajednica u Srbiji, kroz kontinuirane edukacije, izazove, mentorski rad i razvoj konkretnih projekata.
Energetična atmosfera, entuzijazam učesnika i kvalitet prezentovanih prototipova pokazali su da Srbija ima talenat, motivaciju i znanje da uhvati korak sa najnaprednijim evropskim i svetskim AI habovima.
Prvi AI hakaton time je postao mnogo više od takmičenja – postao je simbol nove tehnološke generacije koja želi da ostane u Srbiji, da radi, stvara i gradi AI budućnost zemlje.
Reputeo je upravo i započeo pre četiri godine kao jedan od startapova iz portfolija TS Ventures, investicionog fonda Telekoma Srbija, koji predstavlja pionira u razvoju AI i poseduje izuzetan globalni potencijal, bas u skladu sa globalnom ekspanzijom našeg najvećeg telekomunikacionog operatora.