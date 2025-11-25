Slušaj vest

AI Nation inicijativa powered by Reputeo okupila više od 70 učesnika koji su gradili alate budućnosti.

Beograd je ovog vikenda bio domaćin prvog hakatona u Srbiji posvećenog isključivo veštačkoj inteligenciji, događaja koji je simbolično označio početak nove faze u razvoju domaćeg AI ekosistema kroz AI Nation inicijativu. Organizovan pod okriljem AI Nation inicijative i u partnerstvu Reputeo-a i Y Team Srbija, hakaton je okupio više od 70 učesnika iz cele zemlje, mahom mladih inženjera, istraživača i entuzijasta koji žele da svoj profesionalni put vežu za razvoj AI tehnologija.

Tokom intenzivnih 36 sati neprekidnog rada, timovi su razvijali prototipe alata i rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji od modela za obradu podataka i automatizaciju, do AI sistema za optimizaciju poslovnih procesa i naprednu analitiku. Učesnici su imali priliku da rade u ambijentu koji je simulirao realne uslove startap i korporativnih AI timova: brza validacija ideja, iterativni razvoj, mentorske sesije i prezentacije pred stručnim žirijem.

Organizatori ističu da cilj hakatona nije bio samo takmičenje, već stvaranje zajednice i podsticanje generacije koja će graditi buduću AI industriju Srbije. “Mladi koji su ovde proveli dva dana kodirajući i spavajući u kancelariji, pokazuju da Srbija ima ogroman potencijal,” poručili su iz AI Nation tima. “Želimo da izgradimo okruženje u kojem će ove ideje moći da rastu – od hakatona, preko inkubatora, do ozbiljnih AI proizvoda koji mogu stati rame uz rame sa globalnim rešenjima.” rekao je direktor Reputeo kompanije Ivan Kadić.

Davor Sakač, direktor TS Ventures fonda i član žirija, istakao je značaj ovakvih inicijativa za budućnost domaće tehnološke scene: „Ovde smo videli energiju, znanje i ambiciju koja potvrđuje da Srbija ima generaciju spremnu da postane ozbiljan igrač u razvoju globalnih AI rešenja.”

Foto: Ivan Kadić

Reputeo i Y Team Srbija naglašavaju da je ovo tek početak – prvi u nizu događaja koji će biti organizovani u okviru AI Nation inicijative, sa jasnom ambicijom da se stvori prva održiva AI zajednica u Srbiji, kroz kontinuirane edukacije, izazove, mentorski rad i razvoj konkretnih projekata.

Energetična atmosfera, entuzijazam učesnika i kvalitet prezentovanih prototipova pokazali su da Srbija ima talenat, motivaciju i znanje da uhvati korak sa najnaprednijim evropskim i svetskim AI habovima.

Prvi AI hakaton time je postao mnogo više od takmičenja – postao je simbol nove tehnološke generacije koja želi da ostane u Srbiji, da radi, stvara i gradi AI budućnost zemlje.