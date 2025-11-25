Slušaj vest

Hidroelektrane doprinose pokrivanju potražnje za električnom energijom, ali i balansiranju sistema. Zbog njihove važnosti, „Elektroprivreda Srbije“ ulaže značajna sredstva u revitalizaciju i modernizaciju HE.

Uz dobro upravljanje, optimizaciju i infrastrukturne inovacije, modernizacija omogućava da se iskoristi svaka kap vode. Pored toga, EPS se strateški opredelio za izgradnju reverzibilne HE „Bistrica“, koja igra nezamenljivu ulogu u energetskoj tranziciji.

- Proizvodnja električne energije u HE značajan je element u sistemu EPS, udeo hidro energije u proizvodnji iznosi oko 30 odsto i varira u zavisnosti od hidrološke situacije - kaže Predrag Mlađenović, pomoćnik izvršnog direktora za tehničke poslove proizvodnje

uglja i energije u hidroenergetskom sektoru i obnovljivim izvorima u EPS.

On je istakao da je miks za proizvodnju električne energije u EPS dobro izbalansiran.

- Jedan od najznačajnijih objekata je reverzibilna HE „Bajina Bašta“, snage 2x307 MW, koja obezbeđuje značajan balans u našem elektroenergetskom sistemu. Izvori koji se sve više razvijaju su solar i vetar, a balans mora, pre svega, poteći od hidro kapaciteta -

naveo je Mlađenović.

Foto: EPS

- Upravo je zato buduća reverzibilna HE „Bistrica“, snage oko 650 MW, jedan od najznačajnijih projekata EPS. RHE „Bistrica“ omogućiće stabilnost energetskog sistema i skladištenje energije u uslovima povećanje proizvodnje energije sunca i vetra.

Mlađenović je podsetio i da je EPS obnovio veći broj hidroelektrana i produžio im radni vek za nekoliko decenija.

- Revitalizovana je „Elektromorava“ gde je ugrađena nova oprema i povećana snaga. Nakon revitalizacije, snaga svakog agregata HE „Bajina Bašta“ povećana je sa 91 na 104 MW, a povećan je i stepen efikasnosti. U HE „Zvornik“ snagu svakog od četiri agregata povećali smo sa 23 na 32 MW. Obnova svih šest agregata HE „Đerdap 1“ je završena 2023. i naša najveća HE na Dunavu jača je za skoro 100 MW, uz značajno povećanje stepena iskorišćenja – rekao je Mlađenović.

Foto: EPS

Bolja efikasnost

Nastavljamo sa modernizacijom hidro sektora i produženjem radnog veka kapaciteta. Nedavno je potpisan ugovor sa izvođačem za revitalizaciju „Vlasinskih HE“ i planirano je povećanje snage za 8 MW. Završeni su idejni projekti za obnovu HE „Potpeć“ i

„Bistrica“.

Za „Bistricu“ je otvoren je tender za revitalizaciju. Kod ove HE ostaćemo pri postojećoj snazi, ali stepen efikasnosti biće značajno veći - objasnio je Mlađenović.

- Pre revitalizacije HE „Potpeć“ planirali smo izgradnju četvrtog agregata od 14 MW koji bi omogućio bolje iskorišćenje energetskog potencijala. Snaga postojeća tri agregata bi trebalo bi da se poveća za 20 odsto.