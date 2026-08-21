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Iako se često smatra da visoka cena i luksuzne namirnice garantuju najveću nutritivnu vrednost, nutricionističke analize sve češće ukazuju na sardine iz konzerve kao na izuzetno potcenjenog saveznika u svakodnevnoj ishrani.

Ova pristupačna plava riba bogata je kalcijumom i vitaminom D, a istovremeno ima manji rizik od prisustva teških metala u poređenju sa većim morskim ribama.

Stručnjaci ističu da omega-3 masne kiseline iz sardina mogu doprineti zdravlju srca i krvnih sudova, uključujući regulaciju krvnog pritiska i smanjenje nivoa triglicerida. Za razliku od velikih morskih grabljivica, sardine žive relativno kratko i hrane se uglavnom planktonom, zbog čega akumuliraju manje žive i drugih zagađivača.

Kalcijum iz sitnih kostiju posebno je dragocen

Sitne kosti sardina su jestive i predstavljaju dobar izvor lako iskoristivog kalcijuma, minerala važnog za očuvanje zdravlja kostiju i zuba. Kombinacija vitamina D i zdravih masti dodatno doprinosi iskorišćavanju kalcijuma u organizmu.

Ne bacajte ulje iz konzerve

Česta greška je ceđenje sardina i automatsko bacanje ulja. Tokom procesa konzerviranja deo omega-3 masnih kiselina prelazi u tečnost, pa, ukoliko su sardine konzervisane u kvalitetnom maslinovom ulju, ono može da se iskoristi za pripremu salata, preliva ili marinada.

Ipak, količina omega-3 koja prelazi u ulje može da varira, pa ne treba računati da je svo ulje iz konzerve nutritivno jednako vredno kao sama riba.

Koliko sardina treba jesti?

Sardine mogu biti deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, a uobičajene preporuke za unos ribe su oko dve do tri porcije nedeljno, uz kombinovanje različitih vrsta ribe.

Sardine u maslinovom ulju imaju intenzivniji ukus i nešto veću kalorijsku vrednost, dok su one u sopstvenom soku ili vodi lakša opcija.

Zbog sadržaja omega-3 masnih kiselina, proteina, vitamina i minerala, sardine predstavljaju praktičan i pristupačan izbor za obrok. Osim toga, njihova cena je najčešće znatno niža od cene lososa, pa mogu biti dobar izbor za one koji žele da u ishranu uključe više ribe bez velikog opterećenja za kućni budžet.