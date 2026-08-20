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"Mi ćemo to da gledamo čak i da povećamo. Ako to znači i ako je to dodatna motivacija za ljude da imaju još dece - mi ćemo još da povećamo. Sad će da se uvede i za peto i za šesto dete", rekao je Vučić tokom posete porodici Filipović u selu Pejkovac kod Žitorađe.

Dodao je da ništa nije lepše i važnije od dece.

"Najveće bogatstvo su deca", rekao je Vučić u razgovoru sa porodicom Filipović, koja čeka peto dete.

Predsednik je istakao da će u opštini Kuršumlija biti uloženo ukupno oko devet miliona evra.

Upitao je Filipoviće šta je još potrebno u opštini Žitorađa da se uradi i obezbedi, a oni su naveli da je to vrtić, na šta je Vučić rekao da ga raduje što ima dece pa samim tim i potrebe za vrtićem.