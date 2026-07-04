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Nova pravila Evropske unije za male pošiljke stupila su na snagu 1. jula, a najviše će pogoditi ljubitelje onlajn kupovine koji naručuju sa popularnih kineskih platformi poput Temua, Sheina i AliExpressa. Što se tiče Srbije - za naše kupce se još ne menja ništa, ali će doplate važiti za izvoznike.

Od 1. jula, kupci koji naručuju robu sa globalnih platformi, poput Temu, izvan Evropske unije suočavaju se sa novim troškovima. Ova promena deo je šire reforme carinskog sistema EU čiji je cilj bolja kontrola ogromnog broja malih pošiljki koje svakodnevno pristižu na evropsko tržište.

Fiksna carina po svakom proizvodu

Glavna novina odnosi se na pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu izvan EU. Za svaku stavku u okviru pošiljke uvodi se fiksna carina od 3 evra. To u praksi znači da bi narudžbe koje sadrže više različitih, jeftinih proizvoda mogle postati značajno skuplje.

Ukoliko vaša korpa sadrži, na primer, pet sitnica sa Temua koje se šalju iz Kine, na njihovu cenu ćete morati da dodate još 15 evra samo na ime carine.

Trikovi za izbegavanje troškova: Kako naći "Lokalno skladište"?

Kako bi izbegli ove namete, kupci se sve više okreću proizvodima koji se šalju iz skladišta unutar EU. Platforme su već uvele filtere koji olakšavaju ovakvu pretragu:

Temu: Korisnici mogu koristiti filter "Isporučuje se iz" i odabrati opciju "Lokalno skladište". Proizvodi koji ne podležu novoj carini biće označeni kao "Lokalni".

Shein: Aplikacija je nedavno dodala filter "Skladište iz EU" (EU Warehouse). Klikom na ovu opciju prikazuju se artikli koji se već nalaze unutar Unije i na njih se ne primenjuje nova fiksna naknada.

Postoji i jedna "zamka"

Iako kupovina iz evropskih skladišta štedi novac na carini, ona ima i svoje mane. Izbor proizvoda je često znatno manji nego u centralnim skladištima u Kini, a same cene artikala mogu biti nešto više.

Ovo rešenje sa fiksnom carinom od 3 evra je prelazna mera koja će se primenjivati do 2028. godine, kada se očekuje potpuna i sveobuhvatna reforma carinskog sistema Evropske unije.