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Dok cene zakupa stanova širom Evrope poslednjih godina neprestano rastu, a u mnogim gradovima postaje gotovo nemoguće pronaći garsonjeru po pristupačnoj ceni, postoji jedno mesto koje već više od pet vekova prkosi pravilima tržišta.

Reč je o naselju Fugerei (Fuggerei) u nemačkom gradu Augsburgu, gde se stanarina nije promenila više od 500 godina. Ovaj jedinstveni stambeni kompleks osnovan je kako bi ljudima slabijeg imovinskog stanja omogućio dostojanstven život, a tu misiju ispunjava i danas, piše The World.

Najstariji primer socijalnog stanovanja

Naselje je 1521. godine osnovao Jakob Fuger, jedan od najbogatijih bankara svog vremena i veliki dobrotvor. Smatra se najstarijim projektom socijalnog stanovanja na svetu, a njegova pravila gotovo da nisu menjana od osnivanja.

Godišnja zakupnina određena je osnivačkom poveljom i iznosi jedan rajnski gulden - valutu koja se koristila u Evropi u 16. veku. Kako taj iznos nikada nije menjan, danas odgovara vrednosti od svega 0,88 evra godišnje, odnosno oko sedam evrocenti mesečno.

Uslovi za stan

Da bi neko dobio stan u Fugereiju, mora da ispuni tri uslova: da ima prebivalište u Augsburgu, da dokaže da je u teškoj finansijskoj situaciji i da je katoličke veroispovesti.

Pored simbolične stanarine, stanari imaju još jednu obavezu - svakog dana treba da izmole tri katoličke molitve za osnivača Jakoba Fugera i njegove potomke. Danas se ova obaveza zasniva na međusobnom poverenju.

Kompleks danas ima oko 130 stanova, a njima i dalje upravljaju fondacije porodice Fuger.

Stan koji bi na tržištu koštao više od 850 evra

Među stanarima je i 76-godišnja Ilona Barber, koja u Fugereiju živi od 2014. godine sa svojim kućnim ljubimcima.

Njena životna priča je neobična. Odrasla je u putujućem cirkusu, nastupala kao akrobatkinja, a kasnije postala pevačica i sa svojim bendom zabavljala američke vojnike u vojnim bazama. Ipak, penzija joj nije dovoljna za život u uslovima današnjeg tržišta nekretnina.

- Tržište iznajmljivanja potpuno je podivljalo. Kada bih od svoje male penzije platila kiriju, gotovo ništa mi ne bi ostalo za život - kaže Ilona.

Na stan u Fugereiju čekala je dve godine. Stan u kojem danas živi na slobodnom tržištu vredeo bi više od 850 evra mesečno, dok ona plaća svega sedam centi mesečno.

- Zaista imam sreće - kaže kroz osmeh.

Simbol pristupačnog stanovanja

U vreme kada se Nemačka suočava sa ozbiljnom stambenom krizom, Fugerei predstavlja pravi fenomen. Više od polovine Nemaca živi u iznajmljenim stanovima, a troškovi stanovanja poslednjih godina naglo rastu. Građani sa nižim primanjima u proseku izdvajaju čak 40 odsto svojih prihoda za kiriju.

1/6 Vidi galeriju U naselju Fugerei (Fuggerei) u nemačkom gradu Augsburgu, koje je osnovao čuveni bankar Jakob Fuger, visina stanarine nije menjana duže od 500 godina Foto: YouTube/DW Euromaxx

Iako ovakav model nije moguće lako primeniti u drugim sredinama, Fugerei svake godine poseti oko 200.000 turista, a prihod od ulaznica koristi se za održavanje kompleksa.

Bez brige o visokoj kiriji, stanari imaju više vremena za zajednicu. Ilona danas radi na blagajni kompleksa, uređuje vrtove i posetiocima priča o istoriji ovog jedinstvenog naselja, koje već više od pet vekova dokazuje da pristupačno stanovanje nije samo ideja, već i stvarnost.