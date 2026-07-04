Policija je u petak ujutru u centru Atine uhapsila 21-godišnjeg taksistu zbog sumnje da je višestruko naplatio vožnju američkim turistima
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Prema informacijama grčkih medija, taksista je američkim turistima naplatio 175 evra za vožnju od aerodroma "Elefterios Venizelos" do centra Atine. Taj iznos je čak četiri puta veći od propisane cene za ovu relaciju.
Daljom proverom utvrđeno je i da vozač nije posedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi delatnosti.
Protiv uhapšenog je podneta krivična prijava, a nakon što je slučaj obradilo Odeljenje saobraćajne policije Atine, priveden je nadležnom tužiocu.
Kurir Biznis/Telegraf.rs/Ptotothemaž
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