- Naručio sam taksi na Glavnom kolodvoru. Vozio me do Španskog - počeo je svoju priču.

- Dovezao me do Španskog i tu sam morao nešto obaviti. Rekao sam mu da me pričeka. Mislim da je potrajalo nekih četiri, pet sati. Pričekao me i vratio natrag do Glavnog kolodvora. Račun je bio 927 evra. Platio sam i nije mi žao, šta sad. Taksista je bio korektan, ispao je pravi gospodin, još mi je platio i ručak - ispričao je čovek.