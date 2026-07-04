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U Indiji, u kojoj letnje temperature mogu dostići i 50 stepeni Celzijusa, već generacijama se koristi tradicionalna metoda rashlađivanja prostora pomoću biljke vetiver. Od nje se prave posebne zavese koje se vlaže vodom, a kada kroz njih prolazi vazduh, prostorija postaje znatno prijatnija za boravak.

Iako vetiver nije lako dostupan na našim prostorima, sličan efekat može se postići materijalima koje mnogi već imaju u domu. Umesto njega mogu poslužiti zavese od bambusa, lana ili gušćeg pamučnog platna.

Prirodno isparavanje

Postupak je vrlo jednostavan. Zavese treba postaviti na prozore i balkonska vrata koja su najviše izložena suncu, a tokom najtoplijeg dela dana dobro ih poprskati hladnom vodom. Zatim je potrebno otvoriti prozore na suprotnim stranama stana kako bi vazduh mogao da struji kroz navlaženu tkaninu.

Na taj način voda isparava sa površine zavesa, pri čemu preuzima toplotu iz vazduha, pa prostor postaje prijatniji bez korišćenja klima-uređaja. Ujedno se izbegava osećaj suvog vazduha koji mnogi povezuju sa radom klima-uređaja.

Ušteda na struji

Osim moguće uštede električne energije, zagovornici ove metode ističu i da prirodno isparavanje vode pomaže održavanju prijatnije vlažnosti vazduha. Takođe upozoravaju da klima-uređaji, ako se ne održavaju redovno, mogu postati izvor nakupljanja bakterija.

Kako bi se izbegli neželjeni problemi, preporučuje se da se ispod zavesa postave peškiri ili plastične podloge kako voda ne bi kapala na parket ili laminat. Takođe je važno da se zavese povremeno operu i dobro osuše na suncu kako bi se sprečila pojava buđi.