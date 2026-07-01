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U nekim delovima Indije temperature u najtoplijim mesecima (maju i junu) neretko prelaze 45 °C i dostižu do 48 °C. Ipak, vrlo malo ljudi ima klima-uređaj. Mnogi ne mogu sebi da priušte ni kupovinu klima-uređaja ni plaćanje računa za električnu energiju, a osim toga česti nestanci struje prisiljavaju ih da se ponovo oslone na tradicionalne načine rashlađivanja.

Kako onda preživljavaju vrućinu? Neki načini su očekivani, poput povećanog unosa tečnosti i izbegavanja sunca, ali nisu svi tako predvidljivi.

Važna napomena: Važno je znati prepoznati znakove toplotnog udara – visoku temperaturu, glavobolju, mučninu, zbunjenost ili slabost, koji se ne smeju ignorisati. U tom slučaju odmah treba pozvati hitnu pomoć i osobu rashlađivati hladnim oblogama do dolaska lekara.

Tradicionalne metode rashlađivanja u Indiji

Napici za osveženje: U Indiji se tokom leta piju brojni domaći napici koji pomažu organizmu da nadoknadi izgubljenu tečnost i elektrolite. Osim vode, vrlo su popularni sok od šećerne trske, kokosova voda i lassi, odnosno napitak od jogurta. Leti se priprema i napitak od sirovog (nezrelog) manga. Aam panna se tradicionalno priprema od zelenog, nezrelog manga koji se kuva ili peče, a zatim se meša sa vodom, šećerom, solju, kuminom i nanom. Pije se upravo zato što osvežava i pomaže protiv vrućine.

Pronalazak najhladnijeg mesta u kući: Toplota se diže prema gore, pa su prizemlje i niži spratovi uvek prijatniji. Tokom dana zatvorite teške zavese kako biste sprečili ulazak sunčevih zraka i uključite ventilatore ako ih imate. Ponekad je dovoljno samo premestiti krevet bliže prozoru kako biste tokom noći uhvatili strujanje vazduha. Kako bi se ohladili dok su napolju, Indijci koriste i viseće mreže. Ljuljanje stvara lagani protok vazduha koji pomaže u rashlađivanju tela.

Trik sa mokrim peškirom za rashlađivanje prostorije Foto: Taras Grebinets / Alamy / Profimedia

Prostirke od vetivera i vlažni peškiri: U Indiji se vekovima koriste prostirke od vetivera, aromatične tropske trave. Kače se na prozore i vrata i povremeno se polivaju vodom. Kad kroz njih prođe vetar, u prostor ulazi svež i rashlađen vazduh. Ako nemate ništa od toga, pomoći će i hladan tuš. U Indiji muškarci često nose vlažni tanki peškir, poznat kao gamchha, omotan oko vrata ili glave kako bi se rashladili.

Popodnevni odmor: Kada temperature dostignu vrhunac, najbolje je ostati u zatvorenom prostoru i izbegavati fizičke napore. U mnogim delovima Indije uobičajen je popodnevni odmor, dok oni koji rade napolju odlažu posao za večernje sate. I pijace se tokom najvećih vrućina zatvaraju.

Lagana odeća svetlih boja: Najbolji izbor su prozračne pamučne tkanine koje ne zadržavaju toplotu, kao i svetle boje poput bele, žute ili svetloplave, jer odbijaju sunčeve zrake. Tamna odeća mnogo brže upija toplotu. U Indiji mnogi nose laganu pamučnu kurtu (dugu, široku tuniku) i široke pantalone od tankog materijala.

Kako se hlade ljudi u ostalim delovima sveta?

Japan: Postoji običaj uchi-mizu – polivanje ulica, dvorišta i trotoara vodom. Isparavanje privremeno snižava temperaturu vazduha oko kuće.

Bliski istok: U pustinjskim gradovima vekovima se grade badgiri, odnosno visoke kule koje hvataju vetar i usmeravaju ga kroz kuću. Često su povezani sa podzemnim kanalima (qanatima), pa vazduh prolazi preko hladne vode i dodatno se rashlađuje.

Grčka ostrva: Kuće se vekovima farbaju u belo jer bela boja odbija sunčevo zračenje. Debeli kameni zidovi i uske ulice stvaraju hladovinu, a kuće se često provetravaju tokom noći.

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Južna Koreja: Tokom leta koriste se prostirke od bambusa. Bambus ostaje hladniji od tkanine, pa je spavanje na njemu prijatnije tokom vrućih noći.

Kina: U mnogim delovima Kine tradicionalno se pije vrući zeleni ili čaj od jasmina čak i tokom leta. Smatra se da podstiče znojenje, a isparavanje znoja prirodno hladi telo. Iako se mnogim Evropljanima to čini neobičnim, taj običaj se zadržao do danas.