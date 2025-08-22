Hrvatica želela da podigne cenu kirije, ali su je posavetovali da to ne radi

U vremenu kada su cene stanova dostigle istorijske visine, a životni troškovi stalno rastu, odnos između stanodavca i podstanara postaje sve složeniji. Nekada jednostavan dogovor o najmu danas često znači balansiranje između tržišne logike i ljudske empatije.

Stanovi su vredna imovina koja može pokrivati kredite ili predstavljati osnovni prihod, dok podstanari traže pristupačne stanove sa normalnim uslovima za život.

Jedna Hrvatica nasledila je stan od 60 kvadrata u Dugom Selu i godinu dana ga iznajmljuje mladom paru za 400 evra. Sada razmišlja da stanarinu poveća na 450, jer "cene i troškovi stalno rastu".

- Nedavno sam, nakon više od deset godina podstanarstva, podigla kredit i kupila mali stan u Sesvetama. U isto vreme sam nasledila stan u Dugom Selu od mamine sestre koja nije imala dece. Stan je uredan, prozračan, sa klimom, špajzom, dve velike sobe, kuhinjom, trpezarijom i balkonom. Rata kredita za moj manji stan je oko 500 evra, pa sam kada sam određivala najam za Dugoselski stan, razmišljala o realnoj ceni. Pola ljudi mi je govorilo da je 400 evra previše, a druga polovina da bih mogla tražiti i više. Odabrala sam ovog mladog para jer su zaista pristojni i uredni - piše ona na Redditu.

Slični stanovi u Dugom Selu iznajmljuju se za 500-600 evra, što smatra pretencioznim. Ipak, mnogi komentari su joj poručili da je važnije zadržati dobre podstanare nego mesečno u džep staviti dodatnih 50 evra.

- Bez problema bih normalnim podstanarima dala stan ispod tržišne cene. Više mi znači mir nego tih 50–100 evra - piše jedan korisnik.

Drugi dodaju da bi gubitak dobrih stanara mogao napraviti mnogo veći problem od eventualne zarade. Primer jednog Hrvata pokazuje koliko je teško naći uredne ljude: ranije su imali stalne probleme sa neplaćenim računima, uništenim delovima stana i haosom u kući, dok su poslednje dve podstanarke bile primer odgovornosti i urednosti.

Komentari savetuju:

- Tih 50 evra te neće obogatiti ni osiromašiti. Ostani čovek i zadrži dobre stanare. Ako misliš da je povećanje stanarine zbog kredita ili hitnih troškova opravdano, onda možeš pokušati, ali razmisli o posledicama.

Mnogi ističu da opravdanje "svi dižu cene, pa i ja" nije fer prema stanarima koji su uredni i normalni. Dobri i odgovorni podstanari vredni su više od novca - posebno kada mesečno pokrivaju rate kredita i ne prave probleme.

Jedan Hrvat je sažeto objasnio:

- Dobila si stan, imaš svoj kredit i već plaćaš najam od 400 evra. Za tih 50 evra nećeš se obogatiti, a ni osiromašiti. Zadrži ove stanare, a kad se isele, podigni cenu koliko želiš.