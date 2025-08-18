Slušaj vest

Kraj leta se polako bliži, a pojedini studenti i mladi ljudi već imaju poteškoća sa nalaženjem stana sa pristupačnom kirijom.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je menadžerka prodaje Davorka Tasić:

-  Cene su najveći izazov, ali nekima je jako bitna lokacija. Ako želite stan blizu fakulteta, platićete više, sem za Farmaceutski i Poljoprivredni fakultet. Prosečna kirija za stan do 40 kvadratnih metara je oko 600 evra, ili više. Ipak, deca su jako snalažljiva pa se dogovore da zajedno iznajme stan i manje plaćaju - kaže ona.

Tasić dodaje da studenti uglavnom nisu previše zahtevni, ali svaki roditelj želi da smesti roditelje u zdrav stan:

- Ima puno suterena i potkrovlja koji nisu dobri za život. Da bi našli pristojan stan opremljen minimalnim stvarima, morate u centru platiti skupo. Glavni uslov na kojima studenti insistiraju zavise od toga šta su im roditelji, oni sa imućnim roditeljima će iznajmiti komforan stan u centru, dok će oni drugi na periferiji iznajmiti za 300 ili 400 evra - kaže Tasić.

