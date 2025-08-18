Slušaj vest

U Srbiji, kao i u drugim zemljama Balkana, pitanje nasledstva često prerasta u pravu porodičnu dramu. Retko koja ostavinska rasprava prođe bez problema, a situaciju dodatno komplikuje Zakon o nasleđivanju, koji predviđa da određeni krug lica - tzv. nužni naslednici - ima pravo na svoj deo imovine bez obzira na volju izraženu u testamentu.

Prema srpskom Zakonu o nasleđivanju, nužni naslednici su ostavioci potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, deca nad kojom ostavilac ima roditeljsku brigu, kao i bračni ili vanbračni drug, odnosno životni partner ili neformalni životni partner. Ovo znači da određeni članovi porodice ne mogu biti potpuno izostavljeni iz raspodele imovine, čak i ako je volja ostavioca drugačija.

O tome koliko nasledstvo može zakomplikovati porodične odnose svedoče i iskustva korisnika internetskog foruma Reddit, gde se povela rasprava o ovoj temi.

Nasledstvo komplikuje odnose

- Zašto se na Balkanu nasledstvo komplikuje i sporo rešava. Moguće da generalizujem zbog svoje situacije, ali slično je i kod meni poznatih ljudi. Umesto da roditelji imovinu podele i definišu šta kome pripada, stvari se toliko komplikuju da na kraju propadaju kuće i zemljište jer postoji mnogo vlasnika raseljenih po svetu koji ne mogu da se dogovore.

- Kod mene, i sa majčine i sa očeve strane, katastrofa. Sve nedefinisano, dogovori u vazduhu, jer su osetljive teme i niko se nikome ne želi zameriti, pa onda ćute. A mi mlađi patimo jer moramo da znamo na šta možemo da računamo kad krenemo u život - piše u jednom od postova.

Foto: Shutterstock

Ljudi ne žele da se zameraju

- Ne računaj ni na šta, sve moraš stvarati svojim rukama, jedino tako možeš očekivati da nešto imaš - glasio je jedan od komentara.

- Ljudi nisu navikli da komuniciraju bez ega. Svako hoće samo "daj-daj". Moja mama ima jednu sestru i tri brata, i svi su hteli da podmite advokata da je izbace iz kuće koju je deda prepisao na nju. A deda im je svima kupovao kuće, nekima i gradio… Ironija. Sve je dobro dok se braća i sestre ne udaju i ne ožene. Tada počinju problemi - dodaje jedan korisnik.

- Roditelji se ne žele zamerati deci za života i često kažu: „Vi to raspodelite posle moje smrti.“ Imam takve primere u okolini - ništa nije prepisano, niko se ne zamera ni ne nateže, bolje da se deca snalaze sama kad ih ne bude - stoji u jednom od komentara.

Svađa oko kuće na selu

Jedna baka je rešila problem porodičnog nasledstva tako što je okupila svu decu i rekla:

- Ne želim svađe, ne želim gluposti. Ovo ide ovom, ovo onom, a ovo ovima. Ako bude svađe, doći ću da vas proganjam.

S druge strane, u jednoj porodici izbila je svađa oko kuće na selu. Kuća nije na glavnoj ulici, nije u dobrom stanju i ne isplati se renovirati zbog zarade. Trebalo je da se deli između 11 naslednika, a većina je predložila da se odreknu svog dela i prepišu kuću mladom bračnom paru. Ipak, jedan rođak iz Nemačke koji nikada nije bio u Srbiji i jedan bliži rođak koji već ima dve kuće su se protivili.

Rešenje pre smrti

- Uvek neko misli da je zaslužio više, na primer jer je živeo sa umrlim roditeljima ili brinuo o njima. Jedino rešenje je da roditelji pre smrti odrede šta kome pripada i to jasno iskomuniciraju sa svojom decom, uz pravno sređene papire. Verovatno će i dalje biti nezadovoljnih, ali se barem smanjuju problemi posle smrti i na sudu - ističu korisnici foruma.

- Često je problem i loša finansijska situacija. Preci nemaju puno da ostave, a potomci nemaju novca za novu nekretninu, pa im i malo nasledstva mnogo znači - zaključuje jedan korisnik.