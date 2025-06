U pojedinim slučajevima, ono što izgleda kao čin dobre volje može dovesti do visokih poreza i birokratskih komplikacija.

Na raspravi se naslednici mogu prihvatiti nasleđa, odreći ga se, ili odreći u korist nekog drugog. I dok se sve to može učiniti iz porodičnih i emotivnih razloga, posledice svakog od ova tri izbora nisu uvek očigledne – naročito kada se nasleđe prenosi „unazad“, odnosno kada se deca odriču u korist roditelja.

- Ukoliko se roditelji odriču u korist dece, to je prirodan tok nasleđivanja i ne proizvodi porez, ali ako se deca odriču nasleđa u korist roditelja, Poreska uprava to sve češće tumači kao raspolaganje imovinom - objašnjava advokat Rodić i dodaje da, shodno tome, može se razrezati porez na prenos apsolutnih prava, a u nekim slučajevima dolazi i do problema sa povraćajem PDV-a za prvi stan.