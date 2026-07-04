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Reč je o jednoj od ključnih deonica buduće brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine", koja se gradi kao važan infrastrukturni projekat za unapređenje saobraćajne povezanosti severa Srbije i razvoj ovog dela zemlje.

- Na ovom prelepom mestu kod Bezdana, na tačno pola puta između Bačkog Brega i Sombora, se nalazimo i za dve godine, dakle ne 22,7, već 34,1 a biće i nešto više, da ne objašnjavam zbog pristupnih obilaznica, uradićemo deonicu Kljajićevo-Bački Breg od ogromnog značaja za sve, ali ćemo se odmah pripremati za dalje i odmah da se radi sve dalje preko Radičevića, Bečeja, Novog Bečaja, Novog Miloševa, Bočara prema Kikindi. Mnogo sam srećan, ovo je jako važno za sever Srbije, ne samo zbog linije koju povlačite na karti, već zbog prirode onoga što ona donosi, ne zove se džabe "Osmeh Srbije" i verujem kad se završi Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, onda smo sve glavne saobraćajnice rešili - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

Predsednik je onda pitao azerbejdžanske prijatelje da li do juna 2028, može da se završi sve do Kljajićeva.

- Ovo menja sve, potpuno je drugačije kada dođete ovde na teren. Dogovorili smo se, hvala ti mnogo - pružio je ruku predsednik sa izvođačem radova i dao rok "da na Vidovdan otvorimo sve do Kljajićeva", za manje od dve godine imaće te saobraćajnicu ovde- rekao je predsednik Vučić.

O brzoj saobraćajnici "Osmeh vojvodine"

Ukupna dužina IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana. Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice. Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.