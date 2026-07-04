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Najnovija upozorenja stručnjaka za bezbednost hrane i sanitarnih inspektora ukazuju na to da svesno ili nesvesno pravimo ogromnu grešku koja nas može koštati zdravlja. Kupovina vode na mestima gde se rashladne vitrine i palete sa pićem nalaze direktno izložene sunčevim zracima pretvara naizgled bezazleno osveženje u potencijalnu zdravstvenu opasnost.

Nepravilno skladištenje ambalaže na uličnim temperaturama pokreće opasne hemijske reakcije unutar same plastike, zbog čega bi potrošači morali dobro da obrate pažnju na to gde kupuju i kako je skladištena voda koju unose u svoj organizam.

Pozadina ovog skrivenog problema leži u činjenici da se većina komercijalnih flaširanih voda pakuje u takozvanu PET ambalažu (polietilen-tereftalat). Ova vrsta plastike je potpuno bezbedna za zdravlje i stabilna, ali isključivo pod uslovom da se čuva na tamnom, suvom i hladnom mestu, kako je jasno naznačeno na svakoj deklaraciji proizvoda.

Nažalost, realnost na srpskim ulicama je potpuno drugačija. Zbog nedostatka prostora unutar samih trafika, frižideri i cele palete sa zalihama vode često stoje na trotoarima, direktno izloženi celodnevnom suncu. Unutar frižidera sa staklenim vratima koji su direktno obasjani suncem stvara se takozvani efekat staklene bašte, pa temperatura unutar same flaše može da premaši frapantnih 60 stepeni Celzijusa, što u potpunosti menja strukturu ambalaže i same tečnosti.

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Efekat staklene bašte u frižideru: Kako sunce oslobađa toksine iz plastike

Kada se PET ambalaža izloži ekstremnoj toploti i direktnom UV zračenju, plastika počinje polako da degradira i popušta na molekularnom nivou. Tokom tog procesa, štetna hemijska jedinjenja poput bisfenola A (BPA), antimona i različitih ftalata počinju polako da se oslobađaju iz zidova boce i prelaze direktno u vodu koju pijemo. Ova jedinjenja spadaju u grupu takozvanih endokrinih disruptora, što znači da u organizmu mogu da imitiraju prirodne hormone i potpuno poremete rad štitne žlezde i celokupnog metabolizma.

Dodatni problem predstavlja činjenica da mnogi frižideri na uličnim kioscima, zbog preopterećenosti električne mreže ili visoke spoljne temperature, uopšte ne uspevaju da postignu adekvatnu temperaturu hlađenja. Kupci tako dobijaju prividno "hladnu" vodu sa površine koja je zapravo provela sate kuvajući se na suncu pre nego što je ubačena u rashladni deo.

Unos vode koja je kontaminirana mikročesticama plastike i hemijskim nusproizvodima degradacije može izazvati trenutne mučnine, stomačne tegobe i glavobolje, dok dugoročno konzumiranje ovakve tečnosti ostavlja ozbiljne posledice po jetru i bubrege.

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Bakterijska bomba: Razmnožavanje mikroorganizama u toploj vodi

Pored hemijskog zagađenja, nepravilno skladištenje vode na uličnim trafikama otvara vrata i za mikrobiološku kontaminaciju. Svaka prirodna mineralna ili izvorska voda u sebi sadrži minimalan, zakonom dozvoljen i potpuno bezopasan broj prirodnih mikroorganizama. Međutim, kada flaša provede sate i dane na temperaturi od preko 40 stepeni, ta topla i zatvorena sredina postaje idealan inkubator za eksplozivno razmnožavanje bakterija.

Situacija postaje još gora ukoliko kupite flašu koja je već stajala na suncu, otvorite je, popijete nekoliko gutljaja i ostavite je u vrelom automobilu ili torbi. Bakterije iz pljuvačke koje tom prilikom dospeju u toplu vodu razmnožavaju se geometrijskom progresijom. U roku od samo nekoliko sati, takva voda postaje mikrobiološki neispravna i može izazvati ozbiljne crevne infekcije, trovanja i dehidrataciju – upravo ono što ste pokušali da izbegnete kupovinom osveženja.

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Kako da prepoznate "skuvanu" vodu?

Potrošači u Srbiji mogu veoma lako sami da prepoznaju da li je voda koju planiraju da kupe bila žrtva nepravilnog skladištenja i pregrevanja na suncu. Prvi i najočigledniji znak jeste deformacija same plastične boce. Ukoliko primetite da je flaša blago naduvena, da joj je dno zaobljeno tako da jedva stoji uspravno na ravnoj površini, to je siguran dokaz da je tečnost unutar nje pretrpela visoku temperaturu i da su se oslobodili gasovi.

Drugi jasan pokazatelj jeste izmenjen ukus i miris vode. Bezbedna i ispravna voda nema miris, a ukoliko nakon otvaranja osetite specifičan, "težak" miris na plastiku ili hemiju, ili ako voda ima bljutav i neobičan ukus, odmah prekinite sa konzumacijom. Takođe, obratite pažnju na unutrašnju stranu boce – ukoliko vidite sitne kapljice kondenzacije u gornjem delu zatvorene flaše koja stoji u frižideru, to znači da je flaša pretrpela naglu promenu temperature i da je voda unutar nje doslovno isparavala.

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Gde je najsigurnije kupovati i kako pravilno da čuvate vodu tokom leta

Sanitarni stručnjaci savetuju da se tokom meseci sa ekstremnim temperaturama kupovina flaširane vode obavlja isključivo u velikim, klimatizovanim supermarketima i hipermarketima. U ovim objektima roba stiže direktno iz zatvorenih kamiona u rashlađene magacine, a palete se nikada ne ostavljaju na otvorenom prostoru i suncu. Razlika u ceni u odnosu na ulične trafike je minimalna ili čak u korist velikih marketa, dok je nivo bezbednosti neuporedivo veći.

Ukoliko ste ipak prinuđeni da vodu kupite na kiosku, birajte isključivo one boce koje se nalaze u dubini frižidera, iza prvih redova, gde sunčevi zraci ne mogu da dopru. Nakon kupovine, izbegavajte da vodu ostavljate u parkiranom automobilu, jer unutrašnjost vozila na suncu za pola sata dostiže temperaturu od preko 60 stepeni. Vodu uvek nosite sa sobom, držite je u senci ili u namenskim termo-torbama koje održavaju stabilnu temperaturu i štite ambalažu od štetnog UV zračenja.