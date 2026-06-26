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- Odluku o odlasku donela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za dalji profesionalni razvoj i sprovođenje projekata za koje verujem da su važni za budućnost Ustanove - navela je Stojkovski u saopštenju, dodavši da joj je obavljanje te dužnosti predstavljalo "izuzetno vredno profesionalno i lično iskustvo".

Kazala je da je tokom svog mandata nastojala da odgovorno, profesionalno i predano obavlja poverenu dužnost, sa jasnom vizijom razvoja Ustanove, očuvanja prirodnih vrednosti i unapređenja saradnje sa zaposlenima, lokalnom zajednicom i svim partnerima.

- Ponosna sam na sve što smo zajedničkim radom ostvarili i verujem da Nacionalni park ima znanje, potencijal i ljude koji će nastaviti njegov uspešan razvoj i očuvanje vrednosti zbog kojih postoji - navela je sada već bivša direktorka Nacionalnog parka Brioni.

Bivši direktor prijavljen zbog krivolova i oružja

Sredinom maja, bivši direktor Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za krivična dela nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, kao i nezakonitog lova i ribolova. Policija ga sumnjiči da je tokom 2026. godine, na području nacionalnog parka, koristio nedozvoljeno sredstvo prilikom lova.

Stojkovski je tada izjavila da najoštrije osuđuje svako postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i osnovnim vrednostima zaštite prirode, te je naglasila da ne toleriše zloupotrebu položaja, korišćenje službenih resursa protivno propisima, niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Krivična prijava protiv dvojice zaposlenih

Nakon objave snimaka i navoda o mogućim nezakonitostima vezanim za lov i postupanje službenih lica na Brionima, Stojkovski je zbog sumnje na zloupotrebu položaja podnela krivičnu prijavu Županijskom državnom tužilaštvu u Puli protiv dvojice zaposlenih u Nacionalnom parku Brioni.