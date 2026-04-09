Povodom teksta koji je izašao na portalu Kurir.rs, o odmoru u Hrvatskoj na ostrvu Brioni i navodnom izostanku interesa posetilaca ("biznis.kurir.rs/info-biz/9954939/odmor-na-brionima-2026-zasto-srbi-ovde-ne-letuju-i-kolike-su-cene") oglasila se Reanna Relić, porparolka JU NP Brioni:

-U predmetnom članku Brioni se prikazuju kao "destinacija koja nije za obične posetioce", s naglaskom na ekskluzivnost i visoke cene. Takva interpretacija nije tačna. Nacionalni park Brioni otvoren je svim posetiocima i nudi različite modele poseta i opcije cenovnika prilagođene širokom krugu gostiju. Važno je istaknuti da Brioni nisu klasična masovna turistička destinacija, već zaštićeno područje posebne prirodne i kulturne vrednosti, što podrazumeva drugačiji koncept poseta i upravljanja. Upravo iz tog razloga broj posetilaca ograničen je kapacitetom prevoza, odnosno brojem mesta na brodu, kako bi se očuvao kvalitet doživljaja i zaštita prostora, a ne zbog ekskluzivnosti ili visokih cena.

Promotivne ponude

-Tvrdnje o visokoj ceni kao glavnoj prepreci dolasku takođe su pojednostavljene i netačne. Posetiocima su dostupni različiti programi, uključujući vodene obilaske, ali i samostalni obilazak uz korišćenje besplatne aplikacije „Brioni Pocket Guide", što omogućava povoljniji način razgledavanja. Uz to, redovno se organizuju posebne promotivne ponude i manifestacije tokom kojih je moguće posetiti Brione po značajno nižim cenama, primera radi od 17 evra, kao i paketi za višednevni boravak prilagođeni različitim segmentima gostiju.

Gosti iz Srbije

-Nadalje, u članku se sugeriše slab interes određenih tržišta, što ne odražava stvarno stanje. Najveći broj posetilaca dolazi upravo s hrvatskog govornog područja, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, što potvrđuje kontinuirani interes za ovu destinaciju.

Kada je reč o smeštaju, cene su uporedive s drugim hotelima u Istri, pri čemu je važno uzeti u obzir da se radi o boravku unutar nacionalnog parka, jedinstvenom okruženju očuvane prirode i kulturne baštine, uz poseban režim zaštite i ograničene kapacitete.