Slušaj vest

"Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj predlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu u Uniji, nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade Ugovora o pristupanju", saopšteno je iz Evropske komisije, piše RTCG.

Proširenje, kako se dodaje, predstavlja kredibilno i strateško ulaganje u stabilnost, jedinstvo i prosperitet Evrope. Napredak Crne Gore pokazuje da, uz kontinuirane reforme i političku posvećenost, pristupanje može postepeno prelaziti iz aspiracije u stvarnost.

"Novi paket je još jedan konkretan korak ka budućnosti Crne Gore u našoj Uniji. Pripremamo Crnu Goru, države članice i naše institucije. Jer proširenje uspeva kada je zajednički evropski projekat zasnovan na zaslugama, posvećenosti i poverenju", poručila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Paket vredan 3,2 milijarde evra

Paket spada u Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe – u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore. On pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u Komisiji.

Finansijski paket razjašnjava da bi dobrodošlica Crne Gore u Uniju iznosila 3,2 milijarde evra. Takođe predviđa da će Crna Gora doprinositi budžetu EU na istoj osnovi kao i druge države članice. Štaviše, predviđa prenos pretpristupnih sredstava koja su prethodno dodeljena Crnoj Gori za podršku unutrašnjim politikama EU.

Ovaj finansijski okvir predviđa izdvajanja iz višegodišnjeg budžeta EU (Višegodišnjeg finansijskog okvira) u slučaju da Crna Gora postane članica EU 1. januara 2028. godine.

Projektovani ukupni iznos za Crnu Goru je preciznije 3,189 milijardi evra, raspoređenih tokom sedam godina, do kraja 2034. godine.

Takođe, finansijskim okvirom predviđena je "glatka" tranzicija sa pretpristupnih fondova koje će Crna Gora koristiti do trenutka pristupanja na Nacionalne i regionalne planove partnerstva, koji su na raspolaganju zemljama članicama.

Na raspolaganju više fondova

Uz to, novoj državi članici na raspolaganju će biti i drugi fondovi poput kohezione politike, zajedničke poljoprivredne politike, unutrašnje bezbednosti, prekogranične saradnje.

Prema procenama, pristupanje Crne Gore EU koštalo bi manje od jednog evra godišnje svakog građanina EU.

Fondovi koji će već biti opredeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva biće "ugrađeni" u budući finansijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje za poreske obveznike u EU.

Evropska komisija uputiće predlog finansijskog paketa Savetu EU koji će o tome raspravljati. Nakon zelenog svetla zemalja članica, Savet će dati mandat Komisiji koja će ove elemente definisati u okviru poglavlja 33 – Finansijske i budžetske odredbe.