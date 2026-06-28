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Dok se mnogi iznajmljivači nakon odlaska gostiju suočavaju sa neredom, oštećenjima ili dodatnim obavezama oko sređivanja smeštaja, jedna situacija iz Tučepa pokazala je da postoje i sasvim drugačija iskustva. Vlasnica jednog apartmana podelila je na društvenim mrežama snimak koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika.

Povod za objavu bio je apartman koji su gosti napustili u gotovo besprekornom stanju. Na snimku se može videti uredan i pažljivo sređen smeštaj, što je vlasnicu posebno oduševilo.

- Kako volim svoje goste, to ne mogu da vam opišem - poručila je uz objavljeni video.

Njena objava izazvala je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su u komentarima naglasili da bi ovakav odnos prema tuđoj imovini trebalo da bude uobičajena praksa, a ne retkost.