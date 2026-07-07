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Vlasnici pojedinih Folksvagen modela već godinama imaju neobičan problem - lopovi skidaju prednji amblem kako bi ukrali radarski senzor koji se nalazi iza njega.

Iako se ukradeni deo ne može koristiti na drugom automobilu bez fabričkog kodiranja i kalibracije, krađe se i dalje nastavljaju.

Problem je posebno izražen u Velikoj Britaniji, gde su još od 2016. godine na meti modeli poput Golfa Mk7 i Passata.

Nedavno je vlasnica jednog Passata 2.0 TDI ostala bez prednjeg znaka i radara dok je automobil bio parkiran ispred kuće.

Nakon krađe prestaju da rade brojni sistemi pomoći vozaču, uključujući adaptivni tempomat, ograničivač brzine i sistem za zadržavanje vozila u traci. Na instrument tabli pojavljuje se upozorenje da sistem Front Assist nije dostupan.

Zamena nije nimalo jeftina. Novi amblem sa radarom može da košta i do 2.000 britanskih funti (oko 2.350 evra).

Volkswagen u Velikoj Britaniji vlasnicima pogođenih vozila nudi finansijsku pomoć, pa je u pojedinim slučajevima račun smanjen na oko 539 funti, ali je to i dalje značajan trošak.

Posebno je zanimljivo što ukradeni radar praktično nema vrednost za lopove. Da bi radio na drugom vozilu, mora da bude elektronski kodiran za konkretan automobil i precizno kalibrisan u ovlašćenom servisu.

Slični slučajevi zabeleženi su i u Njujorku, gde lopovi sve češće ciljaju automobile različitih proizvođača sa radarima smeštenim iza prednjeg amblema.