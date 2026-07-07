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Elektrodistribucija Srbije ima jedan od najmodernijih nacionalnih dispečerskih sistema u regionu. Vrhunska tehnologija i iskusni i kvalitetni stručnjaci spojeni su u Nacionalnom distributivnom dispečerskom centru (NDDC) u Novom Sadu, koji je ključan za nadzor i normalno funkcionisanje elektrodistributivnog sistema Srbije, rekao je Bogdan Jokanović, koordinator Distributivnog područja Novi Sad.

Jokanović je pozdravio novinare koji su posetili NDDC i dodao da očekuje da će učešćem u medijskoj radionici bolje upoznati značaj rada EDS i projekta uvođenja pametnih brojila.

U NDDC se 24 časa svakog dana u godini prati stanje mreže i u slučaju prekida u napajanju kontroliše situacija kako bi korisnici u što kraćem roku dobili električnu energiju.

Foto: EDS

Edin Zekić, direktor Sektora za upravljanje, koji je i odgovoran za sve aktivnosti i funkcionisanje NDDC, istakao je da dispečeri u dnevnom izveštaju objedinjuju podatke o potrošnji električne energije u Srbiji i porede ih sa istim periodom prethodne godine, što je važno za planiranje potrošnje i stabilnost sistema.

- NDDC će nastaviti razvoj zahvaljujući digitalizaciji, odnosno nastavku automatizacije mreže, što olakšava upravljanje. Planira se i formiranje trenažnog centra za dispečere gde će se lakše upoznavati sa novim tehnologijama i obučavati novi dispečeri. Važna je i primena elektronskog dnevnika, iz kojeg se crpe svi izveštaji, na celom području EDS, a uskoro će početi primena i novog modula za povezivanje sa Kontakt centrom EDS, koji je već olakšao rad dispečerima prijemom prijava kvara putembesplatnog telefona 0800 360 300 - rekao je Zekić.

Novinari su u nastavku medijske radionice imali priliku da se upoznaju sa prednostima pametnih brojila.

Foto: EDS

Saša Marčeta, specijalista za pametne merne sisteme u EDS rekao je da je trenutno na mreži u Srbiji instalirano oko 950.000 pametnih brojila, po čemu je među vodećima u regionu.

- Na jesen očekujemo početak rada portala na kojem će svi vlasnici pametnih brojila moći da prate svoju potrošnju i na satnom nivou. Na primer, mogu videti koji uređaji troše mnogo energije i isplativo ih je zameniti, kako uključivanje klima uređaja utiče na potrošnju i napraviti analizu kako mogu da uštede energiju i novac - rekao je Marčeta.

Kako je istakao, ugradnja pametnih brojila za građane je besplatna, a među prednostima pametnih brojila su daljinska komunikacija, tačnije merenje, dobijanje podataka o potrošnji na mesečnom, dnevnom i satnom nivou, ali i mogućnost primene složenih tarifnih programa, poput tarifa za mobilne telefone koje se očekuje u budućnosti.

- Pametno brojilo automatski memoriše stanja obračunskih registara svakog prvog u mesecu u 00.00 i taj podatak se čuva u brojilu 18 meseci, može se daljinski, ali i lokalno, očitati po potrebi kada god zatreba – precizirao je Marčeta.

Foto: EDS

Kako je naveo, Niš je prvi grad u Srbiji koji ima više od 90 odsto pametnih brojila, a EDS nastavlja sa realizacijom novih projekata.

- Iz kredita EIB od 80 miliona evra biće ugrađeno još 400.000 pametnih brojila u Srbiji, pokrićemo područje od Subotice do Vranja, a objavljivanje tendera se očekuje na jesen. Sa ovim projektom i ugradnjom brojila iz sopstvenih sredstava, plan je da do kraja 2027. godine imamo 1,5 miliona pametnih brojila na mreži - zaključio je Marčeta.