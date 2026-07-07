Slušaj vest

Na prvi pogled može delovati da nije naročito važno koju vrstu deterdženta koristite za mašinu za pranje sudova, jer je osnovna namena svih proizvoda ista, da efikasno operu posuđe. Međutim, testiranja i dugogodišnja iskustva stručnjaka pokazuju da među njima postoje značajne razlike. Prema analizama koje je sproveo New York Times, tečni gel deterdženti uglavnom daju slabije rezultate, dok su praškasti deterdženti i tablete zasnovane na prahu znatno uspešnije u uklanjanju tvrdokornih mrlja i naslaga hrane.

Stručnjaci koji se godinama bave procenom efikasnosti deterdženata ističu da postoje različita mišljenja o formulacijama i sastavu proizvoda, ali se oko jedne stvari gotovo svi slažu, sredstva na bazi praha, uključujući tablete sa praškastim sastavom, u pravilu peru bolje od tečnih gelova.

Foto: Shutterstock

Razlog za to leži u hemijskom sastavu. Deterdženti za mašine za pranje sudova najčešće sadrže surfaktante, enzime i izbeljivače, odnosno sastojke koji razgrađuju masnoće i ostatke hrane. Enzimi imaju posebno važnu ulogu jer razlažu proteine i skrob, čime omogućavaju drugim komponentama da efikasnije očiste posuđe.

Kod tečnih gelova javlja se problem stabilnosti sastojaka. Enzimi i izbeljivači u tečnom obliku ne mogu dugoročno da funkcionišu zajedno bez gubitka efikasnosti. Njihova međusobna kombinacija slabi aktivnost enzima, koja vremenom može gotovo potpuno da nestane. Zbog toga proizvođači gel deterdženata često moraju da se opredele između jačeg dejstva enzima ili prisustva izbeljivača, dok praškaste formule omogućavaju da obe komponente deluju istovremeno.

Foto: larisa stefanuyk / Alamy / Profimedia

U praksi to znači da gel deterdženti teže uklanjaju proteinske i masne ostatke hrane, poput jaja ili sira, dok praškasti proizvodi i tablete na bazi praha postižu znatno bolje rezultate. Testovi pokazuju da čak i cenovno pristupačni praškasti deterdženti često nadmašuju gel varijante iste ili slične marke.

Posebno dobre rezultate ostvaruju tablete koje kombinuju praškastu osnovu sa tečnim enzimima smeštenim u zaštitnoj ovojnici. Takva konstrukcija omogućava da različiti sastojci budu aktivirani u odgovarajućem trenutku tokom ciklusa pranja. Iako su gel deterdženti i dalje prisutni na tržištu, pre svega zbog niže cene i jednostavne upotrebe, stručnjaci navode da bi korisnici koji žele efikasnije pranje trebalo da razmotre prelazak na praškaste deterdžente ili tablete zasnovane na prahu.