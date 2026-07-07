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Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) i OTP banka Srbija potpisali su prvi partnerski ugovor u okviru programa EU–KfW Western Balkans Guarantee – Supporting Entrepreneurs’ and MSMEs’ Resilience. Time je OTP banka postala prva poslovna banka u Srbiji koja se pridružila programu, čime je otvoren put ka boljem pristupu finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

Program zajednički podržavaju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke kroz KfW Nemačku razvojnu banku (KfW), kao deo šireg angažmana EU i Nemačke u podršci razvoju privatnog sektora i ekonomskoj otpornosti zemalja Zapadnog Balkana. U Srbiji program sprovodi Srpska fondacija za preduzetništvo, u saradnji sa poslovnim bankama i drugim partnerskim institucijama.

Cilj je da preduzetnicima, startapima i MMSP iz proizvodnih delatnosti, posebno van velikih centara poput Beograda i Novog Sada, omogući povoljnije uslove kreditiranja – duže rokove otplate, manje restriktivne zahteve za sredstva obezbeđenja i ponudu prilagođenu realnom sektoru. Na taj način program doprinosi konkurentnosti, otvaranju novih radnih mesta i ravnomernom regionalnom razvoju. Zahvaljujući potpisivanju ovog ugovora, mikro, mala i srednja preduzeća moći će da apliciraju za ove kredite u narednom periodu, kada instrument bude u potpunosti spreman za tržište.

Prilikom potpisivanja ugovora, Aleksandar Grabovac, director Srpske fondacije za preduzetništvo, istakao je: „Potpisivanjem ovog ugovora sa OTP bankom Srbija ne otvaramo samo nova vrata finansiranju – otvaramo nove mogućnosti za hiljade preduzetnika i porodičnih biznisa koji su nosioci realne ekonomije Srbije. Činjenica da je OTP banka prva poslovna banka koja je prepoznala vrednost ovog programa i pridružila nam se u njegovoj implementaciji potvrđuje da je tržište spremno da podeli odgovornost u izgradnji otpornije privrede.

Zahvalni smo Evropskoj uniji, Vladi Savezne Republike Nemačke i Nemačkoj razvojnoj banci na poverenju i dugogodišnjoj posvećenosti razvoju privatnog sektora u Srbiji. Srpska fondacija za preduzetništvo posvećena je podršci sektoru MSP i početnicima u poslovanju (start-ups) i u bliskoj saradnji sa partnerskim finansijskim institucijama do sada je direktno podržala EUR 47 miliona kredita za ovu grupu klijenata, u skladu sa najboljim evropskim praksama.Ovoje tek prvi korak – jer će nam se uskoro pridružiti i druge banke, siguran sam da ćemo zajedno kreirati još bolji ambijent za podsticanje preduzetništva u našoj zemlji.”

Carsten Sandhop, direktor Kancelarije KfW-a u Beogradu, istakao je značaj ovog prvog sporazuma u Srbiji za šire partnerstvo EU i Nemačke na Zapadnom Balkanu: „Ovaj prvi partnerski sporazum u Srbiji šalje jasan signal da zajednička posvećenost Evropske unije i Savezne Republike Nemačke Zapadnom Balkanu daje opipljive rezultate na terenu. Pristup finansiranju ostaje jedna od glavnih prepreka rastu mikro, malih i srednjih preduzeća u celom regionu, a ovaj projekat, koji smo osmislili zajedno sa Evropskom unijom, upravo ima za cilj da otkloni ovo usko grlo. Drago nam je što je OTP banka Srbija prva komercijalna banka u Srbiji koja se pridružila programu. Njena stručnost u pružanju usluga realnom sektoru — naročito proizvodnim preduzećima izvan najvećih urbanih centara — pomoći će da ovaj instrument dopre do preduzetnika i porodičnih preduzeća kojima je najpotrebniji. Radujemo se što ćemo u narednim mesecima u program poželeti dobrodošlicu i drugim bankama, kao i nastavku naše dugogodišnje saradnje sa Fondacijom za preduzetništvo Srbije na putu Srbije ka Evropskoj uniji," rekao je Sandhop.

Branimir Spasić, CFO i član Izvršnog odbora za finansije OTP banke Srbija, dodao je da je za OTP banku ovo partnerstvo mnogo više od formalnog sporazuma, jer predstavlja strukturnu podršku delovima privrede koji se suočavaju sa najvećim izazovima pri finansiranju: „Pristupajući ovom programu OTP banka stavlja svoju ekspertizu i kapacitete u službu realne ekonomije. Krediti u iznosima od 5.000 do 300.000 evra biće dostupni pod znatno povoljnijim uslovima – sa dužim rokovima otplate i fleksibilnijim zahtevima za sredstva obezbeđenja. Oslanjajući se na finansijsku snagu OTP Grupe i dugogodišnje iskustvo u saradnji sa međunarodnim razvojnim institucijama, OTP banka već godinama sistemski podržava domaća MMSP preduzeća. Ovo partnerstvo sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo, Evropskom unijom i KfW razvojnom bankom omogućava nam da budemo bliži klijentima upravo tamo gde se otvaraju najodrživija radna mesta – u proizvodnji i manjim sredinama širom Srbije. Verujemo da je ovaj prvi ugovor početak šireg pokreta domaćeg bankarskog sektora i spremni smo da svojim iskustvom doprinesemo da program u Srbiji ostvari pun potencijal.” – naglašava Spasić.

Program EU–KfW Western Balkans Guarantee doprinosi jačanju finansijskog sektora Srbije, podršci razvoju privatnog sektora i daljem usklađivanju domaćih politika sa evropskim standardima – na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.

Foto: Promo

O programu

Program EU–KfW Western Balkans Guarantee – Supporting Entrepreneurs’ and MSMEs’ Resilience deo je šireg angažmana Evropske unije i Savezne Republike Nemačke u podršci privatnom sektoru i ekonomskoj otpornosti zemalja Zapadnog Balkana. U regionu se sprovodi kroz partnerstva sa nacionalnim institucijama za razvoj i poslovnim bankama, sa ciljem da se prevaziđu nedostaci tržišta u finansiranju MMSP sektora, mobilizuje privatni kapital i unapredi pristup kreditiranju za one segmente privrede kojima je do sada bio otežan. Svi krediti se odobravaju u skladu sa redovnim kreditnim politikama poslovnih banaka i podležu uobičajenim obavezama otplate.

O Srpskoj fondaciji za preduzetništvo

Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) je nacionalna nevladina organizacija posvećena unapređenju pristupa finansiranju, razvoju preduzetničkog ekosistema i jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća i početnika u poslovanju u Srbiji. Kroz partnerstva sa međunarodnim razvojnim institucijama, poslovnim bankama i privatnim sektorom, SEF sprovodi programe podrške koji direktno doprinose stvaranju novih radnih mesta i održivom ekonomskom rastu.

O OTP banci

OTP banka Srbija, vodeći kreditor u Srbiji, članica je OTP Grupe koja se već treću godinu zaredom nalazi u vrhu liste The Banker TOP 100 banaka Centralne i Istočne Evrope i koju je Global Finance proglasio Najboljom bankom u regionu za 2025. godinu. Strateški fokus na digitalnu transformaciju, inovacije, podršku privredi i održivo poslovanje potvrđuju Euromoney priznanja: Najbolja digitalna banka u Srbiji (2024. i 2025.) i Najbolja banka za ESG u Srbiji (2025.). Kao jedina banka u Srbiji potpisnica UN Principa za odgovorno bankarstvo, OTP banka održivost integriše u sve aspekte poslovanja - uz podršku razvoju MMSP sektora, obrazovanju, inkluziji i zaštiti životne sredine.