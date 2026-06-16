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Leto samo što nije stiglo, a život bez klima uređaja je nezamisliv. Ipak, čim se uhvatite za daljinski, nameće se još jedno pitanje, koliki će biti račun za struju.

Štedite li zaista struju isključivanjem klima uređaja kada vas nema kod kuće ili je bolje da ostavite klimu da radi na istoj temperaturi celi dan.

Stručnjaci kažu da sistem za rashlađivanje prostora najbolje radi je kada je u punoj brzini, a ne kada radi u kraćim intervalima manjom brzinom. Tačnije, bolje je da klimu pustite da radi u punoj snazi, kraće, a kada ohladi prostoriju da je isključite, nego da radi po čitav dan na istoj temperaturi. U ovom, punom intezitetu rada klima ne samo što će vam uštedeti novac, već će i oterati vlagu iz prostorije.

Takođe, kada pričamo o uštedi i klimi ne možemo da zaobiđemo termostat. Ako termostat na klima uređaju podesite na višu temperaturu, recimo da razlika između temperature u prostoriji i spoljne bude najviše sedam stepeni, uštedećete mnogo.

Prema nekim podacima, klime troše 3 do 5 posto manje energije sa svakim stepenom više na termostatu.

Za maksimalnu uštedu energije, stručnjaci preporučuju da klimu ostavite da radi na 26 stepeni.