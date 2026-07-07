Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi danas beleže mešovite rezultate, dok je cena nafte Brent porasla na gotovo 73 dolara za barel. Istovremeno, zabeležen je pad cena zlata i pšenice.

Prema tržišnim podacima od 9.30 časova, sirova nafta WTI poskupela je za 1,17 odsto i dostigla cenu od 69,382 dolara po barelu, dok je Brent nafta porasla za 1,19 odsto, na 72,854 dolara za barel.

Na evropskim berzama nemački DAX oslabio je za 0,19 odsto, a moskovski MOEX za 1,21 odsto. S druge strane, francuski CAC 40 zabeležio je rast od 0,66 odsto, dok je britanski FTSE 100 ojačao za 0,41 odsto.

Na evropskom tržištu primetan je talas rasprodaje tehnoloških akcija, dok se pad vrednosti akcija kompanija iz sektora poluprovodnika, koji je prethodno zabeležen na azijskim berzama, preneo i na evropska tržišta.

Fjučersi evropskog gasa za avgust na amsterdamskoj berzi TTF na današnjem otvaranju trgovali su se po ceni od 44,395 evra za megavat-sat.

Na valutnom tržištu Foreks, vrednost evra u odnosu na američki dolar danas iznosi 1,14295 dolara.

Cena zlata spustila se na 4.130,43 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice pala na 6,0225 dolara za bušel, pri čemu jedan bušel iznosi 27,216 kilograma.

Na zatvaranju trgovanja u ponedeljak, američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) porastao je za 0,29 odsto i dostigao novu rekordnu vrednost od 53.055,91 poen. Istovremeno, S&P 500 ojačao je za 0,72 odsto na 7.537,43 poena, dok je Nasdak (Nasdaq) zabeležio rast od 1,12 odsto, na 26.121,16 poena.

Trgovci će tokom ove sedmice pažljivo pratiti Federalne rezerve, a zapisnik sa junskog sastanka o monetarnoj politici, prvog kojim je predsedavao novi predsednik Kevin Vorš, trebalo bi da bude objavljen u sredu i pruži smernice o budućem kretanju kamatnih stopa.