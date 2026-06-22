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Tržite akcija u poslednjim danima pozitivno je iznenadilo mnoge učesnike na tržištu, a u narednim danima pojavio se nov primamljiv izbor za investitore. Nafta, koja je od početka rata na Bliskom Istoku glavna tema i u političkim i u ekonomskim krugovima, ponovo izaziva pažnju tržišta, pa se učesnicima savetuje da posmatraju kretanje njene cene i ulože na vreme. Cena nafte bi u narednim danima trebalo da bude prva na listi izbora investitora, a razloga za to je nekoliko. Većina njih se tiče rata na Bliskom Istoku, a letnja sezona donosi nam i neke druge faktore. Pratite kretanje cene nafte na tržištu u realnom vremenu.

Ovim razlozima ćemo se baviti u nastavku, nakon što se pozabavimo i određenim brojevima, koji takođe daju uvid u širu sliku, volatilnost i predviđanje daljeg kretanja cene. U odnosu na pre godinu dana, cena nafte je trenutno viša za oko 5%, dok je u odnosu na pre mesec dana cena nafte niža za čak 21%, što je jasan pokazatelj velike volatilnosti cene koja može investitorima doneti veliki profit na kratki rok. U poslednjim danima ipak viđamo blagi rast cene nafte što je čini veoma interesantnim izborom za učesnike na tržištu. Nakon pada u poslednjem mesecu, trenutna cena nafte veoma je povoljna za ulaganje u oba smera, a neizvesnost pregovora SAD i Irana ovu situaciju čini još zanimljivijom. U prethodnom periodu sukob između Irana i Amerike se malo smirio, ali je u poslednjim danima ponovo prisutna tenzija koja je počela da se odražava i na tržište. Izrael je nastavio napade na Liban, pa je Iran otkazao sastanak u Švajcarskoj sa Amerikancima koji je trebao da vodi bliže ka miru. To se odmah odrazilo na tržište i cena nafte je blago porasla. Njena volatilnost može dovesti i do velikog naglog pada pa se investitorima savetuje da posmatraju pregovore i možda čak ulože u pad cene. Naučite kako da trgujete cenom nafte potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

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Ovaj period godine, donosi još jedan veliki faktor koji će uticati na cenu nafte. Ovom faktoru doprinosi i svako od nas, pa svaki stanovnik Srbije može direktno uticati na ovu cenu. S obzirom da je krenula sezona odmora, broj automobila na autoputevima je sve veća, a potrošnja goriva svakog od nas utiče da cena nafte skače. Potrošnja nafte po pravilu je uvek veća u sezoni godišnjih odmora pa će to biti slučaj i ove godine. Naši građani, čak i oni koji nemaju iskustva s tržištem, tokom letnjih meseci upućeni su itekako u kretanje cene nafte zbog planiranih putovanja. Sada evo šanse da i od toga zarade! Međutim, situacija na Bliskom Istoku je neizvesna i veća je verovatnoća da će pregovori voditi ka primirju, cena bi trebalo da ode u negativnom smeru pa se ulaganje u pad cene nafte preporučuje u narednim danima. Danas, sa razvitkom tehnologije i tržišne kulture, i stanovnici Srbije mogu veoma jednostavno i lako da isprate ove trendove i da samo u par klikova ulože u cenu nafte i čekaju velike profite za veoma kratko vreme. Za to su zaslužne online platforme preko kojih iz svoje fotelje možete direktno učestvovati u globalnom tržištu i biti deo velike globalne geopolitike. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Foto: Shutterstock

Zaključak je veoma jednostavan – na tržištu nafte trenutno se dešavaju nekoliko faktora, ali je jedan od njih verovatno presudan i najveći, a to su pregovori Irana i Amerike. Geopolitičke tenzije na Bliskom istoku ponovo su u fokusu, pregovori o primirju se stalno zakazuju, cena je u velikom padu prethodnih mesec dana, pa letnja sezona koja tradicionalno donosi veliku potrošnju goriva širom sveta ne bi trebalo da dovede do nekog skoka cene nafte. Upravo zato sada svi iskusni investitori pažljivo prate kretanje cene i traže priliku da zauzmu poziciju pre velikih promena, a čini se da je ta prilika upravo sada. Sada je trgovanje naftnim derivatima veoma lako, pa i oni koji nemaju iskustva mogu veoma lako da isprate ovaj trend. Ako želite da iskoristite ovako povoljne šanse na tržištu, sada je pravo vreme da se informišete i pratite cenu nafte u realnom vremenu. Otvorite besplatan demo nalog, upoznajte se sa načinom trgovanja bez rizika i reagujte na prilike kakve Vam se pružaju. Tržište ne čeka – zato budite korak ispred i iskoristite mogućnosti koje se otvaraju već danas. Registrujte se potpuno besplatno na našoj platformi i istražite tržište.