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Vlada Srbije produžila je Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prethodna odluka vlade je važila do 2. jula.

- Ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu - rečeno je tada u saopštenju.

Vlada je izmenila Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata 2. jula, a stupila je na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku.

Biznis Kurir

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