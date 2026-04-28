Sporazum su potpisali ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su Srbija i Švajcarska u poslednjih 12 godina dramatično unapredile ekonomsku saradnju.

Kako je naveo, trgovinska razmena povećana je četiri puta, dok je razmena usluga porasla gotovo desetostruko, što potvrđuje snažno partnerstvo dve zemlje.

Razmena usluga 1,62 milijarde evra

Prema njegovim rečima, razmena usluga između Srbije i Švajcarske trenutno iznosi 1,62 milijarde evra, dok robna razmena dostiže oko 1,1 milijardu evra.

Ovi podaci ukazuju na sve intenzivniju ekonomsku povezanost i rastući značaj bilateralnih odnosa.

Švajcarska među najvećim investitorima

Vučić je istakao da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u Srbiji, sa ukupnim ulaganjima od oko tri milijarde evra.

Među kompanijama koje već posluju u Srbiji izdvojio je Nestlé, Novartis i Roche, uz očekivanje da će u narednom periodu stići i nove investicije iz ove zemlje. Posebno je naglasio ulogu srpske dijaspore u Švajcarskoj, gde živi oko 130.000 građana poreklom iz Srbije.

Prema rečima predsednika, oni predstavljaju važan most između dve države i doprinose jačanju ekonomskih i društvenih veza.

- Razgovarali smo o programu za saradnju 26. -29. Švajcarskoj smo beskrajno zahvalni, oni izdvajaju tim povodom 93 miliona evra kroz različite vrste saradnje, od demokratskog, od podrške demokratskim institucijama do svih programa o kojima, o nekima sam ja već ovde i govorio.

- Dakle, verujemo da budućnost naše saradnje može da bude. Pre svega u IT sektoru, veštačkoj inteligenciji, inovacijama, ali i u saobraćaju, farmaceutskoj industriji, vojnoj industriji. I, naravno, razgovarali smo i o tome Švajcarska je predložila da imamo sa njima dijalog, ali i da organizuju dijalog sa različitim grupama iz našeg društva po pitanju ljudskih prava.

Srbija glavni trgovinski partner Švajcarske na Balkanu

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, izjavio je danas da dve zemlje uspešno jačaju bilateralne odnose i istakao da Srbija predstavlja glavnog trgovinskog partnera Švajcarske na Balkanu.

Parmelan je istakao i da je srpska dijaspora veoma bitna za veze između dve zemlje.

- Mogu da kažem da naše zemlje održavaju bilateralne odnose, ali tokom teških vremena, tokom Prvog svetskog rata, mi smo upravo naše odnose pretvorili u čvrsto i dobro prijateljstvo. Što se srpske dijaspore tiče, znajući koliko je brojna, mi smatramo da je ona vrlo bitna za veze koje postoje između naše dve države, kazao je Parmelan naglasivši da dve zemlje danas proslavljaju godišnjicu bilateralnih odnosa, ali i jačaju saradnju i razmenu.

- Po podne ćemo govoriti o Programu saradnje između 2026. i 2029. godine o demokratiji, o održivom urbanom razvoju, o ekološkim promenama i svakako ćemo doprineti i inkluzivnim promenama i pristupanju Srbije Evropskoj uniji, rekao je švajcarski predsednik.

Saradnja u oblasti inovacija

Tokom susreta potpisan je i program saradnje u oblasti inovacija sa jednom od vodećih zemalja u svetu kada je reč o tehnologijama i razvoju.

Cilj ovog sporazuma je dodatno jačanje saradnje u sektorima visoke tehnologije i podsticanje inovacionog razvoja u Srbiji.