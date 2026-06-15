Microsoft trenutno nije samo “softverska firma”, nego jedan od glavnih stubova globalne AI industrije. Prema najnovijim rezultatima, kompanija je zabeležila snažan rast prihoda od 18% na 82,9 milijardi dolara, dok je njen AI biznis dostigao godišnji run-rate od 37 milijardi dolara, što predstavlja više nego dvostruki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ovo jasno pokazuje koliko Microsoft koristi AI ekspanziju i prosto mami investitore da u narednim danima razmotre njegovu cenu akcije kao šansu za velike profit. Dodatna stvar koja je povoljna za učesnike na tržištu je i trenutna cena te akcije koja je veoma primamljiva za kupovinu. U odnosu na pre šest meseci cena akcije je pala za oko 18%, ali je u odnosu na pre mesec dana ili u odnosu na prethodnih nekoliko dana ona maltete ista sa sitnim pomeranjima od nekoliko procenata. Ovo govori o tome da Microsoft doživljava rast i da je trenutno mirovanje cene samo priprema za još veći rast koji očekuju analitičari. S tim u vezi, investitori nemaju još mnogo vremena da uhvate momentum i pozicioniraju se pre moguceg skoka cene akcije tehnološkog giganta. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno na KapitalRS platformi.

Na tržištu se dešava prava AI revolucija, s obzirom da cene akcija kompanija iz ovog sektora doživljavaju veliki rast u prethodnim nedeljama. Pored postojećih velikih kompanija na berzi, od nedavno se tržištu pridružio još jedan bitan učesnik - SpaceX. Pored AI revolucije i izlaska pojedinih nekadašnjih privatnih kompanija na berzu, na tržištu ima nekoliko giganta koji upravo ove situacije koriste na najbolji mogući način i povećavaju svoje prihode a samim tim i cenu akcije. Jedan od tih giganta je Microsoft, koji u poslednje vreme zbog novina na berzi doživljava rast cene akcija. U narednim danima cena akcije Microsofta mogla bi da bude najprimamljiviji izbor za investitore u Srbiji, s obzirom da nismo ni blizu kraja buma koji donosi AI, a od kojeg Microsoft ima čak i više koristi nego same AI kompanije. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.

Za investitore iz Srbije ovo je posebno bitno iz dva razloga. Prvo, sada i kod nas zbog postojanja online platformi ima puno opcija za ulaganje na berzi, pa mnogi koji žele da ulože novac u nešto ozbiljno i dugoročno gledaju ka globalnim dešavanjima i u kratkom roku veoma lako i sami učestvuju u ovim dešavanjima koja su nekada izlgedala veoma daleko. Tako kompanije poput Microsofta daju način da se učestvuje u globalnom rastu tehnologije, posebno sada kada je AI u velikom usponu. Drugo, iako priča oko novih startupova jeste zanimljiva i privlači pažnju, Microsoft je već godinama jedna od glavnih kompanija u svetu tehnologije koja je veoma prisutna i kod nas. Korišćenje Microsoft proizvoda koje je u porastu u našoj zemlji i samo utiče na rast cene akcije, pa tako svako od nas može i direktno da utiče povećanje cene akcije. Microsoft pravi softver, cloud i AI alate koje koriste skoro sve velike firme u Srbiji. Zbog toga, kako god da se tržište menja i koje god nove kompanije da dolaze, Microsoft i dalje zarađuje i raste jer je deo same infrastrukture tog digitalnog sveta. Zato, čak i u uslovima novina, investitorima u Srbiji se preporučuje da gledaju kompanije koje stoje iza cele te tehnologije i koje profitiraju bez obzira ko je trenutno u centru pažnje. Registrujte se potpuno besplatno na KapitalRS platformi i pratite najnovija tržišna kretanja.

Kako na dugoročni, cena akcije Microsofta trenutno je primamljiv izbor i na kraći rok, a našim investitorima se još jednom savetuje da sagledaju celu sliku i oslone se na jednu od najvećih svetskih kompanija koja do sada nikada nije razočarala i koja ima jako uporište i u Srbiji. Kao što je gore pomenuto, tržište ulazi u novu fazu gde se ulagači preusmeravaju sa “klasičnih AI akcija” ka novim trendovima kao što su IPO kompanije Ilona Maska, uključujući SpaceX. Međutim, ključna stvar za sve investitore je sledeća: rast SpaceX-a i AI startapova ne “ubija” Microsoft — naprotiv, on ga jača. Microsoft je duboko integrisan u ceo AI ekosistem kroz cloud, OpenAI partnerstvo i enterprise softver, tako da čak i kada novi IPO-ovi dođu na tržište, oni ne zamenjuju Microsoft, već povećavaju ukupnu potražnju za AI infrastrukturom — a tu Microsoft ostaje “osnovna infrastruktura interneta budućnosti”. Istražite tržište i obrazujte se putem besplatnih kurseva na našoj platformi kako biste bili u toku sa ekonomskim novostima.