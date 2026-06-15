Prihodi Microsofta znatno porasli - Evo kako da i Vi zaradite!
Na tržištu se dešava prava AI revolucija, s obzirom da cene akcija kompanija iz ovog sektora doživljavaju veliki rast u prethodnim nedeljama. Pored postojećih velikih kompanija na berzi, od nedavno se tržištu pridružio još jedan bitan učesnik - SpaceX. Pored AI revolucije i izlaska pojedinih nekadašnjih privatnih kompanija na berzu, na tržištu ima nekoliko giganta koji upravo ove situacije koriste na najbolji mogući način i povećavaju svoje prihode a samim tim i cenu akcije. Jedan od tih giganta je Microsoft, koji u poslednje vreme zbog novina na berzi doživljava rast cene akcija. U narednim danima cena akcije Microsofta mogla bi da bude najprimamljiviji izbor za investitore u Srbiji, s obzirom da nismo ni blizu kraja buma koji donosi AI, a od kojeg Microsoft ima čak i više koristi nego same AI kompanije. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih svetskih kompanija.
Microsoft trenutno nije samo “softverska firma”, nego jedan od glavnih stubova globalne AI industrije. Prema najnovijim rezultatima, kompanija je zabeležila snažan rast prihoda od 18% na 82,9 milijardi dolara, dok je njen AI biznis dostigao godišnji run-rate od 37 milijardi dolara, što predstavlja više nego dvostruki rast u odnosu na prethodnu godinu. Ovo jasno pokazuje koliko Microsoft koristi AI ekspanziju i prosto mami investitore da u narednim danima razmotre njegovu cenu akcije kao šansu za velike profit. Dodatna stvar koja je povoljna za učesnike na tržištu je i trenutna cena te akcije koja je veoma primamljiva za kupovinu. U odnosu na pre šest meseci cena akcije je pala za oko 18%, ali je u odnosu na pre mesec dana ili u odnosu na prethodnih nekoliko dana ona maltete ista sa sitnim pomeranjima od nekoliko procenata. Ovo govori o tome da Microsoft doživljava rast i da je trenutno mirovanje cene samo priprema za još veći rast koji očekuju analitičari. S tim u vezi, investitori nemaju još mnogo vremena da uhvate momentum i pozicioniraju se pre moguceg skoka cene akcije tehnološkog giganta. Naučite kako da trgujete cenama akcija potpuno besplatno na KapitalRS platformi.
Za investitore iz Srbije ovo je posebno bitno iz dva razloga. Prvo, sada i kod nas zbog postojanja online platformi ima puno opcija za ulaganje na berzi, pa mnogi koji žele da ulože novac u nešto ozbiljno i dugoročno gledaju ka globalnim dešavanjima i u kratkom roku veoma lako i sami učestvuju u ovim dešavanjima koja su nekada izlgedala veoma daleko. Tako kompanije poput Microsofta daju način da se učestvuje u globalnom rastu tehnologije, posebno sada kada je AI u velikom usponu. Drugo, iako priča oko novih startupova jeste zanimljiva i privlači pažnju, Microsoft je već godinama jedna od glavnih kompanija u svetu tehnologije koja je veoma prisutna i kod nas. Korišćenje Microsoft proizvoda koje je u porastu u našoj zemlji i samo utiče na rast cene akcije, pa tako svako od nas može i direktno da utiče povećanje cene akcije. Microsoft pravi softver, cloud i AI alate koje koriste skoro sve velike firme u Srbiji. Zbog toga, kako god da se tržište menja i koje god nove kompanije da dolaze, Microsoft i dalje zarađuje i raste jer je deo same infrastrukture tog digitalnog sveta. Zato, čak i u uslovima novina, investitorima u Srbiji se preporučuje da gledaju kompanije koje stoje iza cele te tehnologije i koje profitiraju bez obzira ko je trenutno u centru pažnje. Registrujte se potpuno besplatno na KapitalRS platformi i pratite najnovija tržišna kretanja.
Kako na dugoročni, cena akcije Microsofta trenutno je primamljiv izbor i na kraći rok, a našim investitorima se još jednom savetuje da sagledaju celu sliku i oslone se na jednu od najvećih svetskih kompanija koja do sada nikada nije razočarala i koja ima jako uporište i u Srbiji. Kao što je gore pomenuto, tržište ulazi u novu fazu gde se ulagači preusmeravaju sa “klasičnih AI akcija” ka novim trendovima kao što su IPO kompanije Ilona Maska, uključujući SpaceX. Međutim, ključna stvar za sve investitore je sledeća: rast SpaceX-a i AI startapova ne “ubija” Microsoft — naprotiv, on ga jača. Microsoft je duboko integrisan u ceo AI ekosistem kroz cloud, OpenAI partnerstvo i enterprise softver, tako da čak i kada novi IPO-ovi dođu na tržište, oni ne zamenjuju Microsoft, već povećavaju ukupnu potražnju za AI infrastrukturom — a tu Microsoft ostaje “osnovna infrastruktura interneta budućnosti”. Istražite tržište i obrazujte se putem besplatnih kurseva na našoj platformi kako biste bili u toku sa ekonomskim novostima.
Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.
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