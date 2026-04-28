Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je naša država u velikom problemu kako da spreči rast cena naftnih derivata pošto je već odustala 25 odsto od prihoda akcize i istakao da je ostalo još nešto manje od mesec dana do kada bi trebalo da se zaključi sporazum o kupoprodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Foto: Nemanja Nikolić

- Možete da mislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kad bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li je sa sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku i kako situacija sa rastom cene nafte može da se odrazi na švajcarske investicije u Srbiji i na Balkanu.

"Poruke iz Bele kuće i Teherana povećavaju cenu nafte"

Vučić je primetio da je cena nafta već otišla na više od 111 dolara za barel.

Ormuski moreuz

- Koja god poruka da se pojavi iz Bele kuće i Teherana, iz celog regiona, samo povećava cenu nafte. Najbolje bi bilo kad niko ništa ne bi govorio, bar se ne bi povećavala cena nafte. A ovako, svaki put kad probaju da umire cenu nafte, ona ode gore. I sada vam kažem, ja ne znam više šta da radimo, mi smo već odustali 25 odsto od akcize. Već imate šest zemalja od osam u regionu gde imaju višu cenu goriva. Ne znam šta više da radimo, da odustajemo od svih prihoda za državu, mi se nalazimo u velikom problemu - ukazao je Vučić.

Kazao je da naša država pokušava da završi i sa Ukrajinom i sa još nekima ugovore o slobodnoj trgovini ili neke posebne barter aranžmane oko đubriva.

Problemi sa đubrivom

- Pokušavamo da dovučemo za naše poljoprivrednike đubrivo, ali mnogo, mnogo problema, ali o tome ću neki drugi put da pričam. Švajcarska ih sigurno manje oseća, oni su mnogo jača, mnogo stabilnija finansijski zemlja od nas. Mi nemamo problema sa javnim dugom, ali i mi koji smo pravili buffere i koji uzimamo pare na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, nemamo problem sa tim, dakle, i neće nam nikada preći javni dug, ne 60, nego 50 odsto u odnosu na BDP, opet imamo probleme. I plašim se da ćemo tek da ih imamo - dodao je Vučić.

Naveo je da sve cene skaču čim se priča o ratovima.

- Samo da nam se to ne odrazi na ljude, da nam inflacija ponovo ne počne da skače. I u martu je to bilo dobro, sve dobro, sve pod kontrolom, 2,8 odsto, moramo da probamo da držimo to ispod tri odsto - istakao je predsednik Vučić.

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan je, na pitanje da li je razgovarao sa predsednikom Vučićem o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku i da li rast cena nafte utiče i na švajcarske investicije u Srbiji i na Balkanu, rekao da cene barela nafte mogu loše da utiču i na investicije švajcarskih preduzeća u Srbiji.

- Postoji taj protekcionizam koji sve više narasta, tako da mi želimo da se izdvojimo iz toga i da potpišemo što više sporazuma o slobodnoj razmeni dobara i usluga sa zemljama - rekao je on.

Parmelan je naveo da je Švajcarska zaključila više od 110 sporazuma o zaštiti investicija sa različitim zemljama u svetu.

- Poslednji koji sam potpisao prošle nedelje je bio sa Saudijskom Arabijom i tako se pojačava bezbednost pravnog okvira i mislim da bi to bilo značajno i da potpišemo sa Srbijom, radi boljih i sve većih investicija - kazao je predsednik Švajcarske.