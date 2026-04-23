MOL je naveo da rafinerija u Pančevu ima veoma važnu stratešku ulogu u obezbeđivanju stabilnog i neprekidnog snabdevanja energijom.

"Cilj MOL-a je da dodatno ojača sigurnost snabdevanja u Srbiji i regionu, uz istovremeno iskorišćavanje sinergija između rafinerija. Ukoliko transakcija bude uspešno realizovana, planiramo dugoročno upravljanje tim postrojenjem", navela je mađarska kompanija odgovorajući na pitanje Forbsa.

MOL je konstatovao da se pregovori o NIS-u nastavljaju u skladu sa prethodno potpisanim osnovnim sporazumom i podsetio da je za završetak transakcije neophodna saglasnost Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK) i nadležnih organa Republike Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je juče da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timovima MOL-a u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u i da je zatvoren određen broj pitanja i izrazila očekivanje da će do kraja ove nedelje biti usaglašeno 90 odsto stavova.

Đedović Handanović je istakla da je važno da se nastavljaju razgovori sa MOL-om i podsetila da je u subotu imala sastanak i sa izvršnim direktorom MOL grupe Žoltom Hernadijem.

"Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou'', rekla je Đedović Handanović i dodala da su istovremeno čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu.