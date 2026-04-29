Slušaj vest

Susret državnika, iznedrio je velike planove, potvda učešća na izložbi EXPO 2027 ali i nova ulaganja. Trgovinska razmena, povećana je četiri puta i iznosi 1,62 milijarde evra, dok robna razmena dostiže oko 1,1 milijardu evra. Ovi podaci ukazuju na sve intenzivniju ekonomsku povezanost i rastući značaj bilateralnih odnosa.

Šta Srbija može u budućnosti da očekuje od Švajcarske, za Kurir televiziju, govorio je Ivan Trifunović - Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj.

- Prvo, mislim da treba istaći da je velika čast za Srbiju što je posetio švajcarski predsednik, imajući u vidu da on, kao predsednik koji se rotira svake godine, obično obavi samo jednu do dve državne posete godišnje. Ova poseta je izazvala veliko interesovanje u diplomatskim krugovima u Bernu, a mnogi su, u pozitivnom smislu, bili iznenađeni odlukom da poseti Srbiju. Što se tiče samog sastanka, on je protekao izuzetno dobro - rekao je Trifunović.

Ivan Trifunović - Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Foto: Kurir Televizija

Novi investicioni planovi Srbije i Švajcarske

- Pre svega, Srbija i Švajcarska imaju razvijene ekonomske odnose koje dodatno unapređuju. Već je najavljeno ulaganje Švajcarske od 93 miliona evra u oblasti inovacija u Srbiji, a ekskluzivno mogu da najavim i da se govori o jednoj privatnoj investiciji od 70 do 100 miliona evra, koja je direktna posledica ove posete i rada privredne delegacije koja je pratila švajcarskog predsednika - istakao je.

- Takođe, važna tema bila je i naša dijaspora, koju je i švajcarski predsednik posebno istakao, kao i unapređenje sistema dualnog obrazovanja, koji smo u velikoj meri preuzeli po švajcarskom modelu. Švajcarska već značajno pomaže Srbiji, pre svega u oblasti inovacija. Oni su podržali izgradnju dva naučno-tehnološka parka, kao i različite programe u oblasti obnovljivih izvora energije i modernizacije upravljanja. Ovim novim planom ta saradnja se dodatno proširuje i nastavlja. Istovremeno, radiće se i na jačem privrednom povezivanju dve zemlje. Trgovinska razmena već prelazi milijardu evra, dok razmena usluga iznosi oko 1,6 milijardi evra, prvenstveno u IT sektoru, što ostavlja veliki prostor za dalji ekonomski razvoj i saradnju - za Kurir televiziju, objasnio je Trifunović.

"RAZMATRA SE PRIVATNA INVESTICIJA I DO 100 MILIONA EVRA KAO REZULTAT POSETE!" Švajcarska širi ulaganja u inovacije i IT sektor - razmena koja obara rekorde Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs