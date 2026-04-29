Premijer Andrej Plenković izjavio je u sredu da hrvatsko-američki investitori u Projekat Pantheon treba da predstave poslovni plan kojim će predvideti kako da obezbede potrebnu energiju, a u razgovoru sa nadležnim ministarstvom i drugim akterima utvrde energetsku opravdanost projekta.

Plenković je na sastanku Inicijative tri mora u Dubrovniku održao konferenciju za medije, a na novinarsko pitanje da li Hrvatska ima dovoljno energije za podršku tako velikom projektu odgovorio je da se "sve može uraditi“.

Mega projekat guta struju

"Projekat je u početnoj fazi. Na investitorima je da izlože poslovni plan u kojem će predvideti kako da obezbede dovoljno energije. Podatkovni centri troše najviše energije posle država (…) Ovo je mega-projekat“, rekao je Plenković.

"U budućim razgovorima ministarstvo i Sisačko-moslavačka županija treba da vide sa svim uključenim akterima kako da ostvare i energetsku opravdanost projekta. Nije poenta da svu struju koju trošimo u Hrvatskoj damo podatkovnom centru, a da mi nemamo struje. Treba stvarati preduslove za održivost“, poručio je premijer.

Rekao je i da investitori treba da predstave projekat javnosti.

"Nije na meni da komentarišem nedoumice u javnosti, već je na investitorima da predstave projekat i odgovore na sva pitanja. To je inicijativa privatnog sektora. Mi smo zadovoljni što je izabrana Hrvatska, a ne neka druga zemlja“, rekao je premijer i naglasio da treba zaboraviti kulturu "neću ništa u mom dvorištu“.

"Sve vreme u privredi imamo narativ da ne smemo biti samo turistička zemlja, a kada dođu investitori onda ‘samo nemojte da je kod nas’. Gde god se pojavi investitor, uvek se neko tome snažno protivi. Imali smo otpor prema izgradnji LNG terminala, a ovaj skup je značajan za Hrvatsku jer smo energetsko čvorište. Da to nismo uradili, ko bi nas prepoznao?“, izjavio je Plenković.

Dodao je da je nakon ulaska u brojne integracije Hrvatska mnogo više nego ranije na radaru ozbiljnih investitora.

"Sastali smo se ovde sa američkim, kanadskim i japanskim kompanijama. Prepoznali su ovaj region, a imaju mehanizme da podstaknu velike i snažne finansijske aktere da ovde investiraju“, istakao je Plenković.

Juče je u okviru poslovnog foruma Inicijative tri mora u Dubrovniku predstavljen projekat AI razvojnog i inovacionog centra Topusko – Projekat Pantheon, prema rečima inicijatora i investitora, vredan više od 50 milijardi evra.

Centar bi trošio 40 odsto hrvatske godišnje potrošnje struje

IT stručnjak Marko Rakar bio je gost N1 televizije gde je komentarisao Projekat Pantheon – najavljenu hrvatsko-američku investiciju vrednu 50 milijardi evra, koja bi u Topuskom trebalo da donese AI razvojni centar instalirane snage jednog gigavata.

Rakar je prema svim ključnim tačkama projekta izrazio rezervu. Što se tiče energetike, upozorio je da bi potrošnja planiranog data centra odgovarala približno 40 odsto ukupne godišnje potrošnje električne energije cele Hrvatske, upoređujući je sa potrošnjom Grada Zagreba, te postavio ključno pitanje – odakle bi ta struja uopšte došla.

Finansijska dimenzija projekta takođe ga je zapanjila. Iznos od 50 milijardi evra veći je od polovine godišnjeg hrvatskog BDP-a, a nijedan od najvećih data centara koji se danas grade u svetu ne prelazi 15 do 20 milijardi dolara. Dodao je i da data centri ne zapošljavaju veliki broj ljudi i da se njima upravlja sa udaljenih lokacija, pa obećanja o masovnom zapošljavanju smatra nerealnim.