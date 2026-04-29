Da li vam se ikada dogodilo da automobil ubrzo nakon točenja goriva počne da "štuca“, gubi snagu ili čak ostane na putu? U takvim situacijama većina vozača odmah sumnja u kvalitet goriva, ali problem ponekad nije u samom gorivu - već u onome što se dešava ispod površine benzinske stanice.

Gorivo na pumpama skladišti se u velikim podzemnim rezervoarima, gde se vremenom prirodno talože najteže nečistoće i čestice. One završavaju na dnu i tu ostaju kao svojevrsni "sediment“ koji godinama može da se gomila.

Iako ozbiljni lanci benzinskih pumpi redovno čiste rezervoare, praksa pokazuje da to nije uvek savršeno sprovedeno. Kod manjih ili lošije kontrolisanih stanica, ponekad dolazi do toga da se talog neadekvatno uklanja, što može da utiče na kvalitet goriva koje sipate u svoj automobil.

Problem nastaje kada stigne cisterna

Zamislite dno čaše sa sokom dok miruje, sve nečistoće su dole. Ali kada se u rezervoar pumpi odjednom ulije hiljade litara novog goriva, sve se podigne i "uzburka“. Upravo tada sediment i sitne čestice mogu da završe u gorivu koje sipate u automobil.

Situacija postaje još problematičnija kada su rezervoari gotovo prazni, što se dešava u periodima velike potrošnje. Tada dolazak cisterne izaziva još jače mešanje i veći rizik da nečistoće dospeju u sistem.

Jednostavno pravilo koje može da vas spasi problema

Ako na benzinskoj pumpi vidite da upravo traje istakanje goriva iz cisterne, razmislite da nastavite dalje i vratite se kasnije. Potrebno je nekoliko sati da se sve nečistoće ponovo slegnu i gorivo stabilizuje.

Ta mala odluka može vas zaštititi od mnogo većih troškova - jer popravka modernih sistema ubrizgavanja goriva može da košta i nekoliko stotina, pa i hiljada evra.

Drugim rečima, cisterna na benzinskoj pumpi nije samo znak "svežeg goriva“, već i signal da je možda pametnije potražiti drugu benzinsku stanicu.

Koliko goriva je zapravo idealno u rezervoaru?

Vožnja sa gotovo praznim rezervoarom može dodatno povećati rizik od problema. Kada nivo goriva padne blizu rezerve, pumpa počinje da povlači sve nečistoće sa dna rezervoara uključujući sediment i kondenzaciju.

Stručnjaci zato savetuju da se nivo goriva ne spušta ispod četvrtine rezervoara. Na taj način sistem ostaje stabilniji, pumpa radi u boljim uslovima, a motor ima duži vek trajanja.

Navika "vožnje na rezervi“ možda deluje bezazleno, ali dugoročno može da bude skupa greška.