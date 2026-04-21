Cene goriva u regionu već duže vreme su u fokusu vozača, a razlike između država i dalje postoje, ali su sada znatno manje nego ranije. U Srbiji se litar benzina trenutno prodaje za 191 dinar (1,63 evra), što je više nego u pojedinim susednim državama, ali i dalje niže u odnosu na neke zemlje regiona.

Najjeftinije gorivo i dalje imaju vozači u Severnoj Makedoniji, gde je cena oko 156 dinara po litru, dok je u Bosni i Hercegovini trenutno između 2,95 i 3 konvertibilne marke po litru, odnosno oko 177 dinara.

Ipak, ono što je zanimljivo za građane Sremske Mitrovice jeste da se odlazak u BiH po gorivo više gotovo ne isplati.

Ranijih godina mnogi su prelazili granicu kako bi uštedeli, ali sada je razlika u ceni toliko mala da, kada se uračunaju troškovi puta i vreme, ušteda praktično nestaje.

Sa druge strane, Hrvatska i Mađarska beleže rast cena, pa su trenutno skuplje od Srbije, dok je Crna Gora zadržala stabilnije i nešto niže cene.

Najskuplje gorivo u regionu i dalje je u Rumuniji, gde cena prelazi 200 dinara po litru.

Stručnjaci upozoravaju da vozači, posebno pred predstojeće praznike i sezonu putovanja, treba da prate kretanje cena goriva, jer i male razlike mogu značajno uticati na ukupne troškove puta.