Divljaju cene energenata u Evropi: Subvencije, zabrane i skrivene posledice - evo kako se države bore protiv krize
Benzin. dizel i struja postaju sve skuplji, pa je gotovo svaka zemlja Evropske unije uvela neku vrstu mera podrške građanima i privredi. Ipak, razlike među tim merama su velike, a njihovi troškovi značajno opterećuju budžete, piše Dojče vele.
Rast cena goriva, struje i energenata primorao je zemlje širom Evrope da uvedu različite mere podrške građanima i privredi. Iako je cilj svuda isti - ublažavanje udara na standard - pristupi se značajno razlikuju, od direktnih subvencija i smanjenja poreza do administrativnog ograničavanja cena, što istovremeno stvara i veliki pritisak na državne budžete.
Nemačka
- Privremeno smanjenje poreza na gorivo (oko 17 centi po litru, na 2 meseca)
- Olakšice za putnike: odbitak troškova putovanja na posao od prvog kilometra (ranije od 20 km)
- Smanjena nadoknada za transport električne energije (procena uštede ~100 evra godišnje po domaćinstvu, realno manje)
Holandija
- Direktna finansijska pomoć domaćinstvima sa niskim prihodima za energiju
- Smanjenje poreza na motorna vozila za komercijalna vozila (50%)
- Povećanje naknade za putovanje na posao
- Subvencije za toplotnu izolaciju kuća (u planu, čeka odobrenje parlamenta)
Italija
- Paket pomoći oko tri milijarde evra
- Smanjenje poreza na gorivo (oko 25 centi po litru)
- Podrška energetski intenzivnim industrijama
- Poreske olakšice za prevoznike kako bi se stabilizovale cene proizvoda
Grčka i Austrija
- Smanjenje poreza na gorivo (sličan model kao Italija i Nemačka)
Francuska
- Paket pomoći oko 70 miliona evra
Hrvatska
- Administrativno određivanje maksimalne cene goriva (ažuriranje svake 2 nedelje)
- Podrška građanima za plaćanje struje
- Niže akcize (indirektno smanjenje cena, ali manji prihodi budžeta)
Slovenija
- Administrativno ograničenje cena struje i goriva
- Državna kontrola cena kao glavni model zaštite potrošača
Srbija
- Državno određivanje cena goriva
- Direktna regulacija tržišta
Bosna i Hercegovina
- Nema direktne državne kontrole cena
- Niži porezi - benzin jeftiniji Dizel skuplji nego u regionu
Mađarska
- Niže cene goriva za domaća vozila (mađarske tablice)
- Stranci plaćaju više
