Benzin. dizel i struja postaju sve skuplji, pa je gotovo svaka zemlja Evropske unije uvela neku vrstu mera podrške građanima i privredi. Ipak, razlike među tim merama su velike, a njihovi troškovi značajno opterećuju budžete, piše Dojče vele.

Rast cena goriva, struje i energenata primorao je zemlje širom Evrope da uvedu različite mere podrške građanima i privredi. Iako je cilj svuda isti - ublažavanje udara na standard - pristupi se značajno razlikuju, od direktnih subvencija i smanjenja poreza do administrativnog ograničavanja cena, što istovremeno stvara i veliki pritisak na državne budžete.

Nemačka

  • Privremeno smanjenje poreza na gorivo (oko 17 centi po litru, na 2 meseca)
  • Olakšice za putnike: odbitak troškova putovanja na posao od prvog kilometra (ranije od 20 km)
  • Smanjena nadoknada za transport električne energije (procena uštede ~100 evra godišnje po domaćinstvu, realno manje)

Holandija

  • Direktna finansijska pomoć domaćinstvima sa niskim prihodima za energiju
  • Smanjenje poreza na motorna vozila za komercijalna vozila (50%)
  • Povećanje naknade za putovanje na posao
  • Subvencije za toplotnu izolaciju kuća (u planu, čeka odobrenje parlamenta)

Italija

  • Paket pomoći oko tri milijarde evra
  • Smanjenje poreza na gorivo (oko 25 centi po litru)
  • Podrška energetski intenzivnim industrijama
  • Poreske olakšice za prevoznike kako bi se stabilizovale cene proizvoda

Grčka i Austrija

  • Smanjenje poreza na gorivo (sličan model kao Italija i Nemačka)

Francuska

  • Paket pomoći oko 70 miliona evra

Hrvatska

  • Administrativno određivanje maksimalne cene goriva (ažuriranje svake 2 nedelje)
  • Podrška građanima za plaćanje struje
  • Niže akcize (indirektno smanjenje cena, ali manji prihodi budžeta)

Slovenija

  • Administrativno ograničenje cena struje i goriva
  • Državna kontrola cena kao glavni model zaštite potrošača

Srbija

  • Državno određivanje cena goriva
  • Direktna regulacija tržišta

Bosna i Hercegovina

  • Nema direktne državne kontrole cena
  • Niži porezi - benzin jeftiniji Dizel skuplji nego u regionu

Mađarska

  • Niže cene goriva za domaća vozila (mađarske tablice)
  • Stranci plaćaju više

Biznis Kurir/Telegraf

