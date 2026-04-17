Vozače u Nemačkoj ovog leta očekuje novi udar na kućni budžet. Nakon što istekne Uredba Vlade o poreskim olakšicama od 17 centi po litru istekne 30. juna, cene goriva bi mogle već početkom jula ponovo naglo da porastu, i to upravo u vreme početka letnjih odmora.

Prema procenama stručnjaka za monetarnu politiku Evropske centralne banke Karstena Brzeskog, ključni uzrok mogućeg poskupljenja neće biti samo ukidanje popusta, već i neizvestan razvoj sukoba u Iranu, koji bi cene mogao da pogura i iznad 2,50 evra po litru.

Privremena mera

Ovo bi bio dodatni cenovni šok na nemačke vozače. Vlada planira od maja da snizi cene goriva kroz poresko rasterećenje, pa bi vozači trebalo da uštede oko 17 centi po litru. Međutim, reč je o privremenoj meri koja traje do 30. juna nakon čega se očekuje novi nagli rast cena goriva na pumpama.

Naime, od 1. jula kada se ukida popust tih oko 17 centi se ponovo vraća na cenu goriva i to baš u trenutku početka letnjih odmora.

- Na kraju prethodnog perioda sniženja cena goriva, cene su odmah ponovo porasle za oko 20 centi po litru - izjavio je Karsten Brzeski za BILD.

Cene i do 2,50 evra po litru

Ipak, ovaj put ključnu ulogu mogao bi da ima drugi faktor.

- Važniji od same poreske olakšice biće dalji razvoj sukoba u Iranu - naglašava Brzeski. U zavisnosti od razvoja situacije, moguće su vrlo različite cene. U slučaju dodatne eskalacije, cene bi mogle da pređu 2,50 evra po litru.

Očekivanja ekonomista

Ekonomisti očekuju da će se naftne kompanije ovog puta pridržavati pravila.

- Nadzor tržišne konkurencije trebalo bi da se pooštri nakon odluka koalicije. To bi trebalo da dovede do toga da, po isteku privremene poreske olakšice, cene na benzinskim pumpama porastu samo za tih 17 centi, bez dodatnog povećanja koje bi kompanije mogle da iskoriste za veću zaradu - izjavio je Jens Zudekum, savetnik Saveznog ministarstva finansija.

Sličnog mišljenja je i Andreas Lošel, energetski ekonomista i profesor na Rurskom univerzitetu u Bohumu koji ističe: