Kupovina polovnog automobila je racionalna odluka. Proverava se cena, stanje, kilometraža i dokumentacija, ali postoji detalj za koji mnogi ne znaju, a hiljadama vozača stvara probleme. Radi se o prevari sa "blizancima“, odnosno kloniranim automobilima.

Mehanizam je jednostavan i veoma opasan. Ukradeno vozilo ili ono sa pravnim problemima preuzima identitet drugog, potpuno legalnog automobila. To znači da koristi njegovu registraciju, broj šasije (VIN) i dokumentaciju. Na prvi pogled sve odgovara, ali u stvarnosti dva automobila na tržištu žive sa istim identitetom. Problem nastaje kada vlasti otkriju pravo stanje. U tom trenutku, auto sa lažnim identitetom se blokira, a kupac ostaje bez ičega, najčešće i bez uloženog novca.

Na nivou Evropske unije nije poznat tačan broj ovakvih, kloniranih automobila, ali ova sofisticirana prevara je uzela maha, piše španski El Pais (El País).

Kako prevara funkcioniše?

Prevara sa kloniranjem obično počinje ukradenim ili na neregularan način uvezenim automobilom. Tada mu se dodeljuje identitet drugog, istog ili vrlo sličnog automobila: isti model, boja, pa čak i oprema. Prevaranti menjaju ili falsifikuju broj šasije (VIN), menjaju tablice i prodaju auto sa naizgled važećom dokumentacijom.

Raste prodaja polovnih vozila na pet evropskih tržišta

Kupac, privučen povoljnom cenom i naizgled normalnom transakcijom, kupuje auto ne znajući da još jedan "original" vozi sa istim identitetom. U Evropi se ova vrsta prevare obično otkriva na policijskim kontrolama, tehničkim pregledima ili u administrativnim postupcima, a kada se pojavi upozorenje, vozilo se automatski zadržava.

Znakovi upozorenja

Cena: Jedan od najočiglednijih tragova. Ako je znatno ispod tržišne, budite sumnjičavi.

Broj šasije: Važno je proveriti da li se broj šasije poklapa na svim delovima vozila.

Izveštaj o vozilu: Još jedan ključan detalj je da zatražite kompletan izveštaj o vozilu pomoću kojeg možete proveriti istoriju vlasništva, eventualne terete, ranije nesreće ili moguća upozorenja.

Fizički detalji: Obratite pažnju na manje detalje, poput razlika u završnoj obradi, delova koji ne odgovaraju verziji ili nepotpune dokumentacije.

Najvažnije od svega: izbegavajte plaćanje bez garancija. Transakcije bez ugovora, hitne prodaje ili prodavci koji vrše pritisak jasni su znakovi rizika.

Šta uraditi ako ste već kupili "blizanca"?

Nakon kupovine, situacija se komplikuje. Iako se kupac smatra žrtvom, to ne sprečava posledice. Prvo morate da prijavite situaciju, a nakon toga započinje sudski postupak u kojem se pokušava utvrditi poreklo vozila i odgovornost prodavca. U mnogim slučajevima povraćaj novca zavisi od pronalaska prevaranta, što nije uvek jednostavno. Zato je prevencija ključna.

Važno je znati da auto ne sme biti u saobraćaju ako se potvrdi kloniranje. Iako je kupac postupao u dobroj veri, automobil nije legalan za vožnju.

Iako je većina automobila u Evropi potpuno legalna, ovakve prevare pokazuju da rizik uvek postoji. Digitalizacija i pristup informacijama poboljšali su bezbednost, ali su i doprineli razvoju novih, sofisticiranih prevara. Zato je kupovina sa oprezom i provera svakog detalja i dalje neophodna.