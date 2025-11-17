Na šta je najisplativije grejati se

Slušaj vest

Izolacija, pravilno provetravanje i dobro podešeni radijatori mogu biti presudni za topliji dom i niže račune za grejanje.

Ako vam se poslednjih dana čini da je u stanu hladnije nego što bi trebalo, iako su radijatori uključeni, niste jedini. Temperatura u prostoru ne zavisi samo od jačine grejanja, već od čitavog niza faktora.

Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih provera može značajno poboljšati komfor i smanjiti potrošnju energije.

Izolacija stana

Pre svega, važno je proveriti izolaciju stana. Loša izolacija jedan je od glavnih uzroka gubitka toplote. Toplota često “beži” kroz prozore, balkonska vrata ili zidove bez adekvatne izolacije. Posebno obratite pažnju na ramove prozora – ako su hladni na dodir, možda je vreme za zamenu dihtunga ili postavljanje pjenaste trake. Deblje zavese takođe pomažu da se toplota duže zadrži u prostoru.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Blokiranje radijatora

Još jedan čest problem je blokiranje radijatora. Kada su prekriveni nameštajem, dugačkim zavesama ili velikim saksijama, njihova efikasnost znatno opada. Preporuka je da oko radijatora bude najmanje 30–40 centimetara slobodnog prostora. Dodatnu korist može doneti postavljanje reflektujućih folija ili ploča iza radijatora, jer sprečavaju gubitak toplote kroz zid.

Provetravanje

Iako se možda čini suprotno, pravilno provetravanje je važno za osećaj topline u domu. Slaba cirkulacija vazduha dovodi do nejednake temperature u prostorijama. Kratko provetravanje od nekoliko minuta sasvim je dovoljno, a ventilacioni otvori treba da budu stalno prohodni kako bi sistem grejanja radio kako treba.

Foto: Shutterstock

Temperatura radijatora

Temperaturu radijatora takođe treba pažljivo podešavati. Podizanje temperature ne garantuje veću toplinu ako vazduh u prostoriji postane presuv. Optimalna dnevna temperatura je 20–21 °C, dok noću može biti nešto niža – oko 18–19 °C.

Vlaga u stanu

Treba obratiti pažnju i na vlagu u stanu. Sušenje veša, kuvanje ili drugi izvori vlage mogu pojačati osećaj hladnoće. Kada vlažnost pređe 60 odsto, prostor deluje hladnije nego što jeste, a povećava se i rizik od stvaranja buđi. Intenzivno kratko provetravanje i korišćenje apsorbera vlage mogu znatno smanjiti problem.