Kako temperature sve više padaju, a Vlada je ukinula subvencije za grejanje, mnogi građani pokušavaju pronaći načine da svoj dom zagreju što jeftinije. Stručnjaci upozoravaju da veliki broj ljudi nepotrebno troši novac jer zanemaruje jednostavan trik koji su još u 19. veku koristili naši preci.

Prema pisanju Daily Mirrora, reč je o rešenju koje ne košta ništa, a može značajno pomoći u očuvanju toplote u domu.

- Ljudi plaćaju centralno grejanje, a pritom ne zadržavaju toplotu u prostorijama. Stari viktorijanski trik mogao bi da pomogne u rešavanju tog problema - piše novinar Endru Natol (Andrew Nuttall).

Radi se o teškim, debelim zavesama koje su se u 19. veku kačile preko unutrašnjih i ulaznih vrata. Ljudi su tada, uz zavese, na donji deo vrata postavljali jednostavne jastučiće za zaptivanje kako bi sprečili ulazak hladnog vazduha.

Zavese zadržavaju toplotu u prostoriji

Stručnjaci kompanije Plumbworld objašnjavaju da ovaj metod može biti izuzetno efikasan. Zavese pomažu da se toplota zadrži u prostorijama koje se koriste i sprečavaju njeno „bežanje“ kroz otvore, što znači da nema potrebe za dodatnim pojačavanjem termostata.

žena se budi ujutru s elanom i razmačinje zavese Foto: Shutterstock

Ovaj način ne zahteva nikakve alate niti skupu opremu, pa je idealan i za one koji žive u iznajmljenim stanovima.

Prema analizi agencije IMSR, internet pretrage pojmova poput „pomoć za troškove energije“ u Velikoj Britaniji porasle su za čak 80 odsto. Prosečan godišnji račun za energiju u periodu od oktobra do decembra 2025. iznosi oko 1.994 evra, odnosno približno 165 evra mesečno, navodi britanski regulator Ofgem.

Mali trik koji donosi višu temperaturu

Istraživanja sprovedena na Univerzitetu Salford pokazala su da teške zavese mogu smanjiti gubitak toplote kroz prozore između 30 i 40 procenata. Taj efekat može povisiti temperaturu u prostoriji za jedan do dva stepena, što posebno znači u večernjim satima.

Iako su današnji radijatori i sistemi grejanja znatno efikasniji od onih iz viktorijanskog doba, osnovna ideja ostaje ista, zadržati toplotu tamo gde je potrebna.