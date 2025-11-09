Slušaj vest

U Ukrajini mnoga domaćinstva i dalje koriste drva za grejanje, a stručnjak Sergej Čajkin objašnjava koje vrste drveta su najefikasnije za toplotu i ekonomičnost. Prema njegovim rečima, najbolji izbor su tvrde vrste drveta - hrast, grab i jasen, jer gore duže, daju više toplote i sporije se troše.

Koje vrste drveta su najisplativije Tvrda drva (hrast, grab, jasen) – najefikasnija su za peći i kotlove, sagorevaju sporo i daju visoku temperaturu.

Srednje tvrda drva (breza, jova) – gore brže i zahtevaju češće dodavanje u peć.

Meka drva (bor) – jeftinija su i lako se pale, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, posebno u „buržujkama“. Saveti za različite vrste grejanja

Za peć: Najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednja (poput bora i breze) mogu zaprljati dimnjak i oslabiti promaju.

Za peć na čvrsto gorivo: Ako je potrebno kratkotrajno zagrevanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajno grejanje ipak su bolja tvrda drva.

Za kamin: Kod otvorenog kamina ne preporučuje se bor, jer iskre i komadići uglja mogu ispadati.

Kod zatvorenog kamina breza i bor mogu pocrniti staklo vrata.

Stručnjak zaključuje da, iako su tvrde vrste drveta skuplje, dugoročno se najviše isplate jer daju više toplote i troše se sporije.