Slušaj vest

Mnoga domaćinstva u Srbiji i dalje se greju na drva, a stručnjaci ističu da izbor vrste drveta može značajno uticati na potrošnju i efikasnost grejanja.

Prema njihovim rečima, najbolji izbor za ogrev su tvrde vrste drveta, hrast, grab i jasen. One gore sporije, daju više toplote i troše se manje, što ih čini najisplativijim rešenjem tokom zime.

Dobar izbor za peći i kamine

Tvrda drva (hrast, grab, jasen) - idealna su za peći i kotlove na čvrsto gorivo. Gore polako i stvaraju snažnu, dugotrajnu toplotu.

Srednje tvrda drva (breza, jova) - brže sagorevaju i zahtevaju češće dodavanje u peć.

Meka drva (bor) - lako se pale i jeftinija su, ali su pogodna samo za kratkotrajno loženje, naročito u manjim pećima poput „buržujki“.

Cena ogreva u Srbiji najstabilnija je tokom leta, a sada je poslednji trenutak kada možete da ih kupite po pristupačnim cenama. Foto: Shutterstock

Saveti za različite tipove grejanja

Za peći je najbolje je koristiti tvrda drva. Meka i srednje tvrda mogu začepiti dimnjak i oslabiti promaju, što smanjuje efikasnost sagorevanja.

Kada su u pitanju peći na čvrsto gorivo, ako je potrebno kratkotrajno grejanje, bor može poslužiti, ali za dugotrajnije loženje bolji su hrast ili grab.

Za kamine važe pravila da se kod otvorenih ne preporučuje se bor, jer varnice i sitni komadi ugljena mogu izleteti iz ložišta. U zatvorenim kaminima bor se može koristiti, ali uz oprez i redovno čišćenje dimnjaka.

Prednosti i mane tvrdih drva